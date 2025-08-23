MotoGP: Márquez lo hizo de nuevo

“No llegué a ver mucho lo que sucedía detrás de mí, salvo que alguien estaba cerca cuando llegué a la primera curva.

“Después, sólo intenté mantener el ritmo hasta el final", comentó el séxtuple campeón mundial de la máxima categoría tras completar la faena en una competencia que dominó de principio a fin con su Ducati oficial.

"Estoy contento, habíamos trabajado bien el viernes y ahora debemos analizar los datos para comprender el comportamiento de la rueda trasera para la carrera de mañana", agregó Márquez, que el domingo saldrá en busca de su undécima victoria en el certamen que lidera con 430 puntos y 152 de ventaja sobre su escolta y hermano Alex.

El piloto de Ducati-Gresini había sido el único capaz de interrumpir la hegemonía de su hermano mayor en el rubro "Sprint Races", al ganar la que se celebró en Silverstone y en la que Marc lo escoltó en el podio, aunque hoy cerró lejos del vencedor, en un octavo puesto que le permitió cosechar apenas dos unidades en el campeonato.

Cinco puestos por detrás de él finalizó el bicampeón mundial italiano Francesco Bagnaia, confirmando su opaca actualidad con una moto similar a la del líder del campeonato a la que no logra extraerle su verdadero potencial, como quedó refrendado también en su decimoquinto puesto en la clasificación.

Una clasificación que también dominó Márquez al girar en 1'36"518 en su vuelta rápida a un trazado desconocido para todos los pilotos, aventajando por 290 y por 354 milésimas de segundo a los italianos Marco Bezzecchi (Aprilia) y Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), junto a quienes partirá el domingo desde la primera fila.

El también italiano Enea Bastianini (KTM) moverá desde la segunda flanqueado por su compatriota Franco Morbidelli (Ducati VR46) y por el francés Fabio Quartararo (Yamaha).

En la "Sprint Race", Di Giannantonio y Morbidelli completaron el podio y cosecharon nueve y siete puntos adicionales en cada caso, mientras que el también italiano Luca Marini (Honda), hermano del múltiple campeón mundial Valentino Rossi, sumó seis al finalizar en el cuarto puesto, por delante de los españoles Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini) y Joan Mir (Honda), aunque mañana partirá desde el noveno casillero de la grilla.

Aldeguer, que saldrá desde el octavo puesto, sumó hoy cinco puntos en la "Sprint Race", mientras que Mir cosechó cuatro tras finalizar décimo en la clasificación y sexto en la "Sprint Race", por delante del italiano Bezzecchi logró tres unidades, precediendo a Alex Márquez y al también español y campeón mundial Jorge Martín (Aprilia), que conquistó el último punto en juego.

El circuito "Balaton Park" mostró hoy las dos caras de la moneda, con la sólida actuación de Marc Márquez y la una vez más frustrante perfomance de Bagnaia, que no logró superar el primer corte clasificatorio y decepcionó también en la "Sprint Race", a pesar de lo cual se mantiene en el tercer puesto en el campeonato, pero ahora a 209 puntos de la cima y de su compañero de equipo.

Celebró el equipo Ducati VR46 con el segundo y el tercer puesto de Di Giannantonio y Morbidelli, únicos capaces de mantenerle el ritmo al ganador.

Hoy hicimos un gran trabajo con las dos motos, Franco y yo no veníamos de un buen período y por eso haber logrado subirnos al podio es para nosotros un resultado importante", resumió el primero de ellos.

Márquez saldrá en busca de una nueva victoria, la séptima consecutiva tras haber celebrado el pasado fin de semana en el Gran Premio de Austria, que lo vio ganar por primera vez en su carrera, donde tras el receso veraniego se reanudó un campeonato que parece tener dueño a pesar de que restan nueve competencias para el final de la temporada, incluida la de mañana, como él mismo destacaba días atrás al afirmar que "todavía falta mucho".

(ANSA).