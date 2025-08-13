MotoGP: Márquez reinicia en Austria

Será la decimotercera cita del calendario en la que el séxtuple campeón mundial de la máxima categoría irá por la gloria al comando de su Ducati oficial en busca de su novena victoria de la temporada y la sexta consecutiva tras conquistar el Gran Premio de República Checa antes de la pausa.

El líder del campeonato con 381 puntos y 120 de ventaja sobre su escolta y hermano Alex Márquez (Ducati-Gresini) buscará celebrar este fin de semana un triunfo inédito en el Red Bull Ring, "un circuito que no me ha dado grandes satisfacciones, pero en el cual sí pude sostener muchísimos duelos hasta la última curva y hasta el último metro".

"Ahora, me siento listo para afrontar del mejor modo la segunda mitad de la temporada", declaró el español, cuyo compañero de equipo, el bicampeón mundial italiano Francesco Bagnaia, tercero en el campeonato con 213 puntos, celebró en las últimas tres ediciones de este Gran Premio.

"Estoy contento de volver a una pista, una de mis preferidas", destacó "Pecco", quien se ilusiona con levantar la puntería en esta segunda mitad del campeonato en "circuitos espectaculares que me gustan mucho", según destacó el piloto que marcha a 168 puntos de distancia de la cima.

Los antecedentes de Márquez en este trazado, donde nunca cantó victoria y terminó segundo en 2017, 2018 y 2019 como piloto de Honda, espina que buscará quitarse ahora con Ducati, que desde 2016, incluyendo los años en los que el calendario se modificó por efecto del Covid (en 2020 y en 2021 se corrió el Gran Premio de Austria y el de Estiria) celebró nueve victorias en la categoría reina entre Grandes Premios propiamente dichos y "Sprint Races".

Rubro este último en el que Márquez parece no tener rivales, pues celebró en 11 de las 12 disputadas, a excepción de Silverstone, donde finalizó segundo a espaldas de su hermano Alex.

Quien aprovechó el receso veraniego para seguir recuperándose de las lesiones que le impidieron correr la mayoría de las competencias disputadas hasta el momento es el español Jorge Martín, campeón mundial vigente, que en Brno sumó sus primeros nueve puntos en el campeonato al finalizar séptimo en el Gran Premio, segundo que corrió tras haber disputado el primero en Qatar, cuarto de la temporada donde sufrió un grave accidente que volvió a marginarlo de las pistas.

"Trabajé intensamente y creo que llego mejor preparado a esta carrera de lo que lo estaba en Brno. Ahora, el objetivo es seguir mejorando con el equipo y conocernos más porque falta mucho todavía para el final del campeonato.

Trataremos de seguir creciendo juntos para lograr los mejores resultados lo antes posible", destacó el piloto de Aprilia, quien antes del receso confirmaba que honraría el contrato con la escudería italiana, que tiene firmado también para 2026.

Quien no será de la partida este fin de semana es el tailandés Somkiat Chantra, piloto de Honda, quien sufrió una lesión en el ligamento de su rodilla derecha durante un entrenamiento posterior al Gran Premio de Países Bajos, que se disputó el 29 de junio, y que lo obligó a pasar por el quirófano. Así lo confirmó Angel Charte, responsable médico de la categoría, junto con los especialistas del Hospital Universitario Dexeus de Barcelona, tras evaluarlo.

Honda informó que no lo reemplazará en el Gran Premio de Austria y que de persistir esta situación, en el de Hungría, previsto para el 24 de agosto, su lugar será ocupado por el español Aleix Espargaró. (ANSA).