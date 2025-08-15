MotoGP: Márquez reinicia sin sorpresas

Márquez, que nunca celebró en este trazado, estableció el mejor tiempo en el reinicio de las acciones con un giro de 1'29"376 que le permitió relegar por 310 milésimas al italiano Francesco Bagnaia, su compañero en el equipo oficial Ducati que cantó victoria en las últimas tres ediciones de este Gran Premio.

El séxtuple campeón mundial en la máxima categoría repitió en la sesión preclasificatoria con un mejor registro, al girar en 1'28"117 para superar por 228 milésimas a su compatriota Pedro Acosta (KTM) y al propio Bagnaia, que en esa tanda se ubicó a 268 milésimas del mejor crono.

Por detrás del italiano cerró el menor de los Márquez, Alex, quien al comando de su Ducati-Gresini finalizó a 318 milésimas de distancia de su hermano con el cuarto registro, similar al que había obtenido en la sesión inicial, en la que se ubicó a 412 milésimas del más veloz y a espaldas del italiano Marco Bezzecchi.

El piloto de Aprilia, en cambio, no pudo repetir en la siguiente tanda y finalizó con el decimoctavo registro, razón por la cual deberá disputar la clasificación desde la primera sesión, al igual que su compañero de equipo, el español Jorge Martín, obtuvo el decimosexto tiempo (cerró a 949 milésimas de Márquez) luego de haber sido octavo en la primera libre.

El actual campeón mundial fue uno de los que protagonizaron caídas en Red Bull Ring de Spielberg, tal como le sucedió también al francés Fabio Quartararo (Yamaha) y al portugués Miguel Oliveira (Yamaha) en la sesión preclasificatoria en la que la bandera roja flameó a poco menos de media hora del cierre debido a esa situación.

Al completarse la jornada, lograron avanzar directamente al segundo corte clasificatorio, junto con los ya mencionados, los españoles Raúl Fernández (Aprilia) y Joan Mir (Honda), el italiano Franco Morbidelli (Ducati VR46), el francés Johann Zarco (Honda), el español Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini) y el sudafricano Brad Binder (KTM), en ese orden.

Márquez dijo presente en la reanudación del campeonato que lidera con 318 puntos y 120 de ventaja sobre su escolta y hermano Alex y apunta como candidato a celebrar su primera victoria en este trazado, que sería la sexta consecutiva en caso de lograrlo y la novena de la temporada.

El español sumó tres segundos puestos en Spielberg en 2017, 2018 y 2019, todos con Honda, y ahora intentará romper el "maleficio" con Ducati, que festejó nueve victorias desde 2016, incluyendo los años en los que el calendario se modificó por efecto del Covid (en 2020 y en 2021 se corrió el Gran Premio de Austria y el de Estiria) y sumando las que conquistó tanto en el Gran Premio como en las "Sprint Races".

Un rubro en el que Márquez parece no tener rivales pues se adjudicó 11 de las 12 disputadas, a excepción de Silverstone, donde finalizó segundo a espaldas de su hermano Alex, y en el que el sábado intentará mantener su hegemonía para extender su ya amplísima ventaja en la cima del campeonato.

(ANSA).