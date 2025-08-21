MotoGP: Márquez va por más “a ciegas”

El piloto de Ducati hará su estreno en ese trazado tras haber conquistado la "Sprint Race" y celebrado también en el Gran Premio de Austria (por primera vez) en la reanudación del torneo para estirar su ventaja en la cima del campeonato, en el que manda con 418 puntos y 142 por delante de su escolta y hermano Alex Márquez (Ducati-Gresini).

Márquez, que saldrá a buscar su noveno triunfo en esta temporada y el sexto consecutivo, tratará de "probar que también soy el más rápido en esta pista", que cuenta con 10 curvas a la izquierda sobre un total de 17, un diseño que habitualmente lo favorece.

"Es cierto que es un circuito en el que se gira más a la izquierda y eso es algo que me gusta y posiblemente me ayude.

Veremos", explicó el séxtuple campeón mundial en la máxima categoría que se encamina rumbo al noveno de su carrera gracias a la amplia ventaja que lleva, pese a la cual se mostró cauto.

"Falta mucho todavía", aclaró el español, que dijo sentirse un piloto distinto del que era antes del incidente que protagonizó en Jerez en 2020, cuando sufrió una fractura en el brazo que lo condicionó en esa temporada y le impidió repetir el título logrado en la previa.

"Hoy soy menos explosivo que en 2019, pero cuento con más experiencia y también cuento con la moto más veloz", destacó el compañero de equipo del italiano Francesco Bagnaia, quien no logró expresar el potencial de la Ducati este año y marcha tercero en el campeonato a 197 puntos de la cima.

"Este año pasé por varias dificultades. Hace siete meses que no logro correr como quisiera y que no puedo aprovechar el potencial de esta moto", reconoció el "Pecco", al destacar que "en un circuito desconocido, lo mejor es tocar la moto lo menos posible.

Trataré de adaptarme completando la mayor cantidad de vueltas en un trazado "muy, muy pequeño".

El bicampeón mundial italiano comentó que "después de cada fin de semana de carrera, nos reunimos con los directivos de Ducati para encontrar soluciones a los problemas que me toca afrontar desde que comenzó el campeonato, pero por ahora no hemos encontrado ninguna".

En tono más autocrítico, Bagnaia reconoció que esa situación "es en parte culpa mía" y reconoció que se siente respaldado por el equipo, al explicar que algunas declaraciones en sentido contrario tras el Gran Premio de Austria, en el que finalizó octavo, fueron producto del fastidio.

"Cuando te entrevistan después de una mala carrera y te preguntan qué es lo que funciona y qué no está funcionando, debería responder con la cabeza más fría, pero soy de decir lo que pienso", comentó al respecto, al aludir a aquella declaración en la que aseguraba que "Ducati me debe una explicación porque estoy perdiendo la paciencia".

Hoy, aseguró que "el equipo está haciendo todo lo posible para ayudarme a resolver los problemas que tengo en el frenado y con los neumáticos traseros, dos aspectos en los que antes no tenía dificultades, pero seguiré insistiendo para tratar de ganar.

Nunca pensé en dejar esta escudería", aclaró. (ANSA).