MotoGP: Márquez vuelve a girar

(di Riccardo Rossi) (ANSA) - LERIDA, 23 DIC - El español Marc Márquez, séptuple campeón de MotoGP, volvió a girar hoy al comando de una Ducati de cross después de tres meses de inactividad por el accidente que sufrió durante el Gran Premio de Indonesia y que le impidió disputar las últimas competencias de la temporada en la que sumó su primera corona con la casa de Borgo Panigale.

"Primer día en la moto. Nos espera muchísimo trabajo, pero es tiempo de comenzar a acumular horas de vuelo y sensaciones, paso a paso", comentó Márquez en su cuenta en la red social Instagram, mensaje que acompañó con una fotografía que lo muestra al volante de la máquina con la que volvió a girar por primera vez desde que lo operaron por la fractura en la clavícula derecha que padeció en circuito urbano internacional de Mandalika.

Hace algunos días, durante los festejos de Ducati por el cierre de otra exitosa temporada, el piloto español anticipaba que esta semana volvería al ruedo y cumplió, completando algunas vueltas al circuito de motocross de Alcarr…s, en Lérida, acompañado por su hermano Alex, subcampeón mundial de la máxima categoría con una Ducati del equipo Gresini.

Presente junto a ambos estuvo el brasileño Diogo Moreira, flamante campeón mundial en Moto2 que en la próxima temporada debutará en la máxima categoría con el equipo Honda LCR, temporada que se iniciará con los ensayos previstos del 27 de febrero al 1 de marzo en Tailandia.

La empresa Dorna, poseedora de los derechos del Mundial de motociclismo, informó hoy un nuevo acuerdo con "Sky" y "Now" para continuar el vínculo que los une hasta 2027 relacionado con la transmisión en forma exclusiva de los Grandes Premios de MotoGP, Moto2 y Moto3.

"Estamos orgullosos por la renovación del acuerdo", dijo Andrea Duilio, directivo de Sky Italia, mientras que Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, destacó que "la categoría MotoGP registró un incremento significativo de la audiencia global en 2025, con nueve récords de espectadores que esperamos seguir superando", afirmó. (ANSA).