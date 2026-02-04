MotoGP: Mir dominó el segundo día de ensayos en Sepang

Mir frenó el cronómetro en 1'56"874, mejorando en 6 décimas de segundo su mejor registro de la clasificación del Gran Premio de Malasia 2025, donde se impuso su compatriota Álex Márquez, quien compite con una Ducati del equipo BK8 Gresini Racing.

El segundo registro de la jornada, que se vio condicionada por una intensa lluvia, fue para la Ducati VR46 del italiano Franco Morbidelli, quien antecedió a su compatriota Fabio Di Giannantonio, que además es su compañero en el equipo Pertamina Enduro VR46 Racing.

El cuarto tiempo del día fue para el español Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), escoltado por su compatiota Maverick Viñales, que corre con la misma moto, pero del equipo Red Bull KTM Tech3.

En cambio, el español Marc Márquez, campeón mundial en 2025, marcó el decimoquinto tiempo del día con la Ducati oficial luego de haber sido el más veloz en la víspera, mientras que su compañero italiano Francesco Bagnaia estableció el octavo registro del día.

A su vez, su hermano menor de Marc Márquez, Álex, estableció el duodécimo tiempo pese a haber progatonizado una dura caída sin consecuencias en la curva 5 del trazado El segundo día de pruebas en Sepang se vio afectado por la lluvia, lo que obligó a los equipos a limitar el tiempo de sus pilotos.

Yamaha experimentaba problemas, sin poder completar ninguna vuelta, motivo por el cual el fabricante de Iwata se tomó su tiempo para analizar el problema detectado ayer en la moto del francés Fabio Quartararo tras una fuerte caída en la curva 5 (que le provocó la fractura de un dedo y la cancelación de los dos próximos días de pruebas).

Hasta que se identifique definitivamente el problema, por precaución, las M1 no estarán en pista.

"Ayer comprobamos qué le había pasado a la moto de Quartararo: creemos haberlo descubierto, pero aún no estamos seguros de la causa, así que, por la seguridad de nuestros pilotos y del resto de pilotos, hemos decidido no volver a rodar hasta que se resuelva el problema", afirmó el director técnico de Yamaha, el italiano Massimo Bartolini.

Yamaha no tenía previsto en cambio las ausencias del español Alex Rins, del turco Toprak Razgatlioglu y del australiano Jack Miller (ambos los pilotos de Pramac), del italiano Andrea Dovizioso y del también español Augusto Fernández (probadores).

"Va bastante bien, pero debemos mantener la calma y la serenidad porque hay mucho trabajo por hacer. Necesitamos recopilar datos para los ingenieros y yo necesito acostumbrarme a todas las nuevas piezas de la moto", opinó a su vez el italiano Marco Bezzecchi tras registrar el sexto mejor tiempo en Sepang con su Aprilia.

Bezzecchi aseguró estar "muy contento porque las cosas van bastante bien ahora mismo", pero recordó que "aún tenemos varias cosas que probar, y cuantas más, mejor".

"El último día de pruebas podremos hacer tandas un poco más largas para evaluar el comportamiento de los neumáticos", completó Bezzecchi, quien recientemente anunció la renovación de su conatrato con Aprilia. (ANSA).