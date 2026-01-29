MotoGP: «Quartararo a Honda?

Desde aquella consagración, el "Diablo", de 26 años, fue subcampeón en 2022, pero a partir de entonces no logró recuperar el protagonismo y finalizó décimo en el Mundial de 2023, decimotercero en 2024 y noveno en 2025, año en el que conquistó cinco pole position y un segundo puesto en el Gran Premio de España.

Presente en Malasia para los primeros ensayos de pretemporada en Sepang, Quartararo expresó su frustración en más de una oportunidad por la falta de progresos en su máquina y las promesas incumplidas por Yamaha, lo que presagia un posible "divorcio".

Al equipo oficial Honda no le va mucho mejor que digamos, pues cerró en el último puesto con apenas 35 puntos en la Copa de Constructores de 2024 y octavo de once en la temporada siguiente con 235 unidades, incluyendo dos podios conquistados por el español Joan Mir, en Japón y en Malasia. (ANSA).