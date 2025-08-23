MotoGP: Quartararo y Bastianini, penalizados
Por incidentes durante la "Sprint Race" en Hungría
1 minuto de lectura
LA NACION
El "Diablo" metió la cola, como reza el dicho, al arribar demasiado rápido a la primera curva y embistió a Bastianini, quien logró evitar la caída, mientras que el francés perdió el control de su Yamaha y quedó fuera de competencia, tras lo cual sufrió la penalización que lo obligará a realizar un "long-lap" mañana en el Gran Premio.
Quartararo perderá mucho terreno tras haber finalizado sexto en la clasificación que también dominó Márquez y en la que Bastianini había logrado el cuarto puesto en la grilla, aunque perderá posiciones porque deberá completar una doble sanción, dos "long-lap", debido a que tuvo otro contacto con el también francés Johann Zarco (Honda) que obligó a ambos a abandonar en la "Sprint Race". (ANSA).
