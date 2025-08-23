LA NACION

MotoGP: Quartararo y Bastianini, penalizados

Por incidentes durante la "Sprint Race" en Hungría

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
MotoGP: Quartararo y Bastianini, penalizados
MotoGP: Quartararo y Bastianini, penalizados

El "Diablo" metió la cola, como reza el dicho, al arribar demasiado rápido a la primera curva y embistió a Bastianini, quien logró evitar la caída, mientras que el francés perdió el control de su Yamaha y quedó fuera de competencia, tras lo cual sufrió la penalización que lo obligará a realizar un "long-lap" mañana en el Gran Premio.

Quartararo perderá mucho terreno tras haber finalizado sexto en la clasificación que también dominó Márquez y en la que Bastianini había logrado el cuarto puesto en la grilla, aunque perderá posiciones porque deberá completar una doble sanción, dos "long-lap", debido a que tuvo otro contacto con el también francés Johann Zarco (Honda) que obligó a ambos a abandonar en la "Sprint Race". (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. El "segundo violín" al que Menotti aconsejó en Boca, hizo brillar en Huracán y le dio la mayor alegría: el Mundial 78
    1

    Omar Larrosa, el “segundo violín” al que Menotti aconsejó en Boca, hizo brillar en Huracán y le dio la mayor alegría: el Mundial 78

  2. Un especialista mencionó “tres factores” que harían caer el plan económico de Milei
    2

    Roberto Cachanosky habló de “tres factores” que harían caer el plan económico de Milei

  3. ¿Está pensando Trump en una acción militar contra Venezuela con su imponente despliegue de barcos de guerra?
    3

    ¿Está pensando Trump en una acción militar contra Venezuela con su imponente despliegue de barcos de guerra en el Caribe?

  4. El nocaut del año: un derechazo brutal del "Diamante negro" brasileño y la reacción de Jake Paul
    4

    El nocaut del año: Pedro Da Silva Conceiçao “durmió” a Renny Viamonte en el segundo round

Cargando banners ...