MotoGP: un nuevo sueño en marcha

La presentación en Roma bajo el nombre "Black and Light" se realizó en presencia de ambos pilotos y del legendario "Dottore", que tuvo a cargo la ceremonia de retirar el velo que cubría a las máquinas, donde amarillo fluorescente contrasta con detalles en negro, una marca registrada de la casa.

También se destaca el sol, que acompaña la luna a los costados del carenado, que luce el icónico número 46 que acompañó a Rossi a lo largo de su prolífica carrera, como fondo de los que usarán los actuales pilotos: el 49 y el 21.

"La idea es seguir mejorando y ser competitivos", destacó Rossi, propietario de la escudería Pentamina Enduro VR46 Racing que competirá por quinta temporada consecutiva en la máxima categoría del motociclismo deportivo, flanqueado por el director del mismo, Alessio Salucci, y el jefe del equipo, Pablo Nieto.

"Estamos listos y somos optimistas", agregó "Il Dottore", aun cuando reconoció que "el campeonato será muy difícil para todos y será complicado pelear arriba, pero queremos ser competitivos en cualquier condición y lograr la regularidad que nos faltó el año pasado", en el que Ducati volvió a dominar y consagró al español Marc Márquez como campeón mundial con el equipo oficial.

"Siempre contamos con una moto bellísima, pero este año el regreso al negro encarna el verdadero espíritu del equipo", afirmó Di Giannantonio, quien finalizó sexto en el campeonato de pilotos, un puesto por delante de Morbidelli, y celebró que la presentación se haya realizado en Roma, "mi ciudad", destacó.

Nacido y crecido hasta los 10 años en la capital, Morbidelli la considera como "la ciudad más bella del mundo y un lugar mágico para la presentación de una nueva moto que también es muy bella y parece más agresiva. Espero que sea más veloz también", auguró el piloto que desembarcó en el equipo en la pasada temporada.

(ANSA).