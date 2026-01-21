MotoGP: Yamaha sale al ruedo

"El propulsor representa un gran cambio y estoy impaciente por probar cómo se comporta en pista", afirmó el campeón mundial francés Fabio Quartararo, quien tratará de llevar a la gloria a Yamaha junto con el español Alex Rins.

Se trata de una YZR-M1 completamente rediseñada en la cual se destaca al azul y el blanco en el carenado que envuelve al motor V4, que representa un desafío sin precedentes en la máxima categoría.

"Me estoy entrenando duro para estar listo para el nuevo campeonato", destacó el "Diablo", según el cual "la temporada comienza aquí, en Yakarta, y me siento muy motivado".

"Quisiera transmitirle esta energía a los fanáticos a lo largo de toda la temporada", dijo por su parte Rins, según el cual "la nueva moto ofrece más opciones de desarrollo y esto también representa una motivación".

"Tenemos mucho trabajo por hacer, pero no veo la hora de comenzar", completó el piloto catalán, mientras que el director de Yamaha Motor Racing, Massimo Meregalli, aseguró: "El mayor cambio este año es de naturaleza técnica porque comenzamos con un proyecto completamente nuevo". (ANSA).