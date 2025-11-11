Motor. Carlos Sainz dará el botón de encendido de las luces navideñas de Madrid el 22 de noviembre

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El bicampeón mundial de rallys y el cuatro veces ganador del París-Dakar, el piloto Carlos Sainz, dará el botón de encendido de las luces navideñas de Madrid el próximo 22 de noviembre en la plaza de Cibeles de la capital de España.

Lo ha adelantado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ha hecho el anuncio tras presentar la estrategia por el comercio y la hostelería 2025-2027. Serán más de 13 millones de bombillas las que se encenderán esta Navidad, instaladas a lo largo de los 21 distritos de la ciudad.

El regidor ha adelantado que la de Carlos Sainz no será la única sorpresa. También ha explicado que se le ha elegido para encender la Navidad no sólo por su trayectoria deportiva sino también "por su trayectoria humana, por su condición de madrileño al encarnar perfectamente los valores de aquel que tiene que asumir la responsabilidad de proceder al encendido de más de 13 millones de bombillas". Además ha recordado que el piloto ha sido nombrado recientemente Madrileño del Año.

Almeida ha desvelado, por otra parte, esa gran vela navideña que se está instalando en Nuevos Ministerios o la nueva iluminación ante el Edificio Metrópolis, en la calle Alcalá.