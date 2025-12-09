Motor. El Circuit de Barcelona-Catalunya presenta su calendario para 2026 con 14 grandes citas

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Circuit de Barcelona-Catalunya presentó este martes su calendario para 2026, con un total de 14 grandes citas, entre ellos los eventos de MotoGP, del 15 al 17 de mayo, y Fórmula 1, del 12 al 14 de junio, según un comunicado.

Entre los eventos más destacados brillan los mundiales de referencia, MotoGP y F1, que volverán a reunir a cientos de miles de aficionados en el trazado. Primero será el turno del Gran Premio de Catalunya de MotoGP, que se celebrará del 15 al 17 de mayo, después de una edición en 2025 con doblete en el Circuit de los hermanos Marc y Álex Márquez -campeón y subcampeón de la temporada-.

Por su parte, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 desembarcará en el circuito del 12 al 14 de junio, en una temporada en la que la categoría estrena reglamento técnico y presenta dos escuderías nuevas, Audi y Cadillac. Además, los aficionados podrán disfrutar por primera vez de la 'Alonso Land', una extensa zona de animación dedicada al bicampeón del mundo que contará con actividades y abarcará tanto la tribuna N como una parte de Pelouse.

También repetirán su presencia certámenes internacionales como las European Le Mans Series, con prototipos LMP2, LMP3 y los GT3 en carreras con formato de resistencia de cuatro horas. En 2026, el campeonato arrancará el fin de semana del 11 y 12 de abril.

El hasta ahora conocido como JuniorGP inicia nueva era bajo la denominación FIM MotoJunior World Championship. Este renovado concepto seguirá siendo el eje del programa Road to MotoGP impulsado por Dorna y la FIM, con el objetivo de que los jóvenes talentos continúen su camino hacia la categoría reina. Los días 23 y 24 de mayo, MotoJunior celebrará la primera prueba puntuable de 2026, apenas una semana después de MotoGP.

La gran novedad del año será la llegada de la Ferrari Finali Mondiali, un evento que traerá al circuito el universo de la marca italiana. Se trata del encuentro por excelencia del Ferrari Challenge, el certamen que fusiona el mundo profesional con el amateur y que permite a los clientes de la marca de Maranello ponerse a prueba en algunos de los mejores circuitos del mundo. Será reunión entre los mejores participantes de la Ferrari Challenge Europe y la Ferrari Challenge North America.

Siguiendo con las novedades, el 7 y 8 de marzo arrancará la temporada competitiva con la Porsche Carrera World Cup, que después de 15 años celebra su segunda edición reuniendo hasta 120 pilotos procedentes de las 35 copas internacionales monomarca de Porsche. Los pilotos se dividirán en 4 grupos y tendrán que hacer frente a carreras clasificatorias en las que se jugarán el pase a semifinales y a la gran final. El siguiente fin de semana, el del 14 y 15 de marzo, regresarán las Winter Series by Gedlich Racing para culminar su original gira de invierno.

También cabe destacar dos citas míticas que continúan reinventándose: las 24H Moto Barcelona Catalunya Martimotos (11 y 12 de julio) y las 24 Horas de Barcelona de Automovilismo-Trofeo Fermí Vélez (19 y 20 de septiembre).

Finalmente, los aficionados seguirán disfrutando de Espíritu de Montjuïc (27-29 de marzo) y Festival de la Velocidad de Barcelona-GT World Challenge Europe (2-4 de octubre), así como de otras citas que son ya habituales como el International GT Open o el Racing Weekend.

El Rallysprint RACC Circuit de Barcelona-Catalunya volverá a cerrar el curso deportivo el 13 de diciembre.