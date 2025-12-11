Motor. Estrella Galicia 0,0 hace pleno en motociclismo y el campeonato de Fórmula 1

BARCELONA, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

Estrella Galicia 0,0 ha alcanzado un hito sin precedentes, convirtiéndose en el primer patrocinador español de la historia cuyos pilotos o equipos conquistan simultáneamente los títulos mundiales de motociclismo en todas las categorías (Moto2, Moto3 y MotoGP) y el de constructores con Ducati, así como el de piloto y constructores en Fórmula 1 con Lando Norris (McLaren).

Los pilotos patrocinados por Estrella Galicia 0,0 Marc Márquez, Diogo Moreira y José Antonio Rueda han logrado los primeros puestos de MotoGP, Moto2 y Moto3, respectivamente, con Ducati consiguiendo el título de constructores. Mientras que Lando Norris ha conquistado el mundial de pilotos en Fórmula 1 y McLaren logra el de constructores.

En el caso de los pilotos de motociclismo, Estrella Galicia 0,0 lleva acompañando durante más de una década a Márquez, Moreira y Rueda, con estos dos últimos iniciándose en el motociclismo de velocidad de la mano del proyecto de desarrollo de pilotos de Estrella Galicia 0,0. Mientras que Márquez arrancó su patrocinio con la marca gallega en 2011.

Para completar el éxito total en pilotos, Ducati, cuyo equipo de fábrica también ha contado con apoyo específico de Estrella Galicia 0,0 en esta temporada, ha conquistado su cuarto título mundial de pilotos en MotoGP, séptimo de constructores y la tercera triple corona (pilotos, constructores y equipos) de su palmarés.

En Fórmula 1, el pasado domingo McLaren también hizo historia al proclamarse campeón del mundo de constructores 2025, sumando su décimo título y el segundo consecutivo. La escudería británica se alzó con la corona tras acumular 775 puntos, 14 victorias, 34 podios, 13 poles y 12 vueltas rápidas.

A nivel de pilotos, Lando Norris consiguió el mundial de pilotos tras firmar una temporada excepcional: 7 victorias, 18 podios y 7 poles. Por su parte, su compañero Oscar Piastri ha brillado con otras 7 victorias, 16 podios y 6 poles, situándose tercero en el campeonato.

"Brindemos por todos ellos: por los equipos, por los pilotos, por la afición y por todas las manos que guardan historias de lucha, de esfuerzo, de metas por cumplir. Las manos que hacen posible lo imposible y nunca te abandonan. Manos que han hecho posible un año histórico", concluye el comunicado de la compañía.