Motor. La Formula E donará 25.000 euros para apoyar a las víctimas de la dana en Valencia

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Formula E anunció este miércoles que donará 25.000 euros a la plataforma Solidaridad Sobre Ruedas (SSR), a través de su fondo 'Better Futures', para apoyar a las víctimas de las inundaciones hace un año en algunas localidades de la Comunidad Valenciana, donde está ubicado el Centro Técnico y Logístico del campeonato de coches eléctricos, en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste.

"El Campeonato Mundial FIA ABB Formula E homenajeó en el Circuit Ricardo Tormo a las víctimas y comunidades afectadas por las devastadoras inundaciones que golpearon la región de Valencia hace un año. Para conmemorar el aniversario, el primer campeonato mundial de monoplazas eléctricos guardó un minuto de silencio y anunció una donación de 25.000 euros a SSR a través de su fondo 'Better Futures'", comunicó la propia Formula E en una nota de prensa.

El dinero irá destinado a la entrega de 30 vehículos reacondicionados para las familias que perdieron los suyos en las inundaciones. Esta iniciativa, además, se suma a la donación anterior de 53.485 euros utilizada para suministrar 20 scooters eléctricos y 20 bicicletas eléctricas, que ayudaron a los residentes tras la dana.

"Estas acciones reflejan la misión continua de Formula E de impulsar un impacto social positivo para las comunidades afectadas por desastres relacionados con el clima", explican en el comunicado.

Laura Jiménez, directora general de SSR, se mostró "orgullosa de formar parte de esta necesaria iniciativa". "Desde que comenzó el proyecto, hemos donado más de 500 vehículos a quienes más los necesitaban, y todavía hay personas que necesitan nuestra ayuda. Por eso seguimos trabajando en este proyecto con toda la energía y dedicación posibles", comentó.

Por su parte, el cofundador y director de campeonatos de Formula E, Alberto Longo, aseguró que le "entristeció especialmente la devastación que sufrió Valencia el año pasado". "Las historias de pérdidas de hogares, negocios e incluso medios básicos de transporte fueron realmente conmovedoras. Estoy increíblemente orgulloso de que la Fórmula E siga apoyando la labor vital de Solidaridad Sobre Ruedas para devolver la movilidad a quienes la necesitan con una nueva donación de 25.000 euros", explicó.

Por último, Luis Cervera, director general de deportes de la Generalitat Valenciana, añadió que "gestos como estos son realmente positivos para la sociedad y crean un impacto directo en los afectados", por lo que agredece a la Formula E "su apoyo constante, ayuda y donaciones". "El mundo del deporte, y en este caso el del motor, se han volcado con Valencia en este último año y el Circuit Ricardo Tormo fue una de las zonas afectadas", finalizó.