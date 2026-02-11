Motores: Autos híbridos lideran ventas en Chile

Así lo destaca el informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), que revela que se comercializaron 2.882 unidades.

El aumento en las ventas fue impulsado, principalmente, por el 54,9% de alza de los vehículos electrificados o no enchufables (microhíbridos e híbridos convencionales), con 2.160 unidades.

En el caso de los autos electrificados enchufables (100% eléctricos y plug-in hybrids), el incremento fue de un 17,6% con 722 unidades inscritas.

En el desglose, los híbridos enchufables aumentaron un 187,7% al sumar 420 unidades, mientras que los 100% eléctricos cayeron un 35,5% en el mes, tras registrar 302 unidades.

La venta de estos vehículos en enero representó una participación del 11,4% dentro del mercado total automotor.

