Motores: El auto del futuro, una suite con ruedas

Se inspiró en los coupés con chófer de las décadas de 1920 y 1930, una fórmula que se ha combinado con la tecnología actual.

De hecho, su carrocería, decididamente sobredimensionada, de aproximadamente 8 metros de largo, esconde un motor compuesto por cuatro motores eléctricos, uno montado en cada rueda, alimentados por una batería de 100 kWh y un motor V6 que actúa como extensor de autonomía.

La potencia total es de aproximadamente 1000 CV, en perfecta sintonía con la misión del vehículo, diseñado para imitar el confort de una suite, una terraza privada o el interior de un jet, transfiriéndolo a la carretera, haciendo que cualquier viaje sea igual de cómodo y exclusivo.

Estéticamente, es imponente y elegante, con un frontal que presenta una gran parrilla con lamas verticales cromadas y grandes faros LED verticales que contrastan con los faros horizontales, significativamente más pequeños. El lateral se define por una línea de cintura alta, con un techo suspendido creado por los pilares negros, que presentan una pronunciada pendiente tanto delante como detrás.

En la parte trasera, destaca una distintiva firma luminosa LED que abarca toda la zona del portamatrículas.

El interior, particularmente suntuoso, cuenta con una configuración de asientos 2+2+2, con un asiento trasero corrido y dos asientos abatibles, que incluso pueden acomodar una mesa pequeña.

La tecnología está discretamente integrada y gestionada por una IA de última generación. Actualmente, se trata de un estudio de diseño con viabilidad teórica, pero es posible crear un modelo único.

"El L'Epoque no es solo un vehículo, sino un viaje atemporal", declaró Alessandro Camorali, director de diseño de CAMAL Studio. "Nació de la idea de transformar el viaje en una experiencia regeneradora, concibiendo el coche como una suite exclusiva. Con una línea clásica e inflexible, está diseñado para perdurar, una expresión de un estatus que no se compra, sino que se construye", amplió, orgulloso de este Made in Italy del futuro.

CAMAL Studio, con oficinas centrales en Turín, realiza procesos de diseño y rediseño de estilo con métodos tradicionales aplicados a nuevas herramientas. Se caracteriza por sus jóvenes talentos y profesionales experimentados. No solo se abocan a automóviles, también cuenta con sectores creativos para barcos y aviones.

A su vez, Aznom, con sede en Monza, se caracteriza por transformar modelos de autos a la medida del cliente. Ha sobresalido últimamente creando legendarios Smarts en vehículos eléctricos ligeros. (ANSA).