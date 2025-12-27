Motores: El riesgo de que autos chinos ilegales lleguen a Italia

Esto según una investigación publicada en el suplemento Motori del diario LA NACION. Mientras que grandes fabricantes chinos como BYD, Geely, Chery y MG operan con homologaciones completas y cumplen con la normativa, algunos importadores —que suelen operar en Alemania, Polonia o la República Checa— utilizan esta vía para introducir modelos de marcas más pequeñas, con motores de combustión interna o híbridos, eludiendo los protocolos estándar.

Los coches, a menudo con motores de gasolina de 1.500 cc, se matriculan como "unidades únicas" y luego se revenden en otros países de la UE, incluida Italia, sin red de servicio, garantías oficiales ni repuestos.

Este fenómeno, denunciado por fuentes del sector, es siempre un tema candente: genera competencia desleal para los fabricantes europeos, obligados a realizar inversiones masivas para cumplir con las estrictas regulaciones, y corre el riesgo de penalizar incluso a las marcas chinas "serias" que invierten en Europa.

Los consumidores corren un riesgo: vehículos sin servicio posventa y potencialmente incumpliendo plenamente las normas de la UE.

Mientras tanto, los aranceles de la UE sobre los vehículos eléctricos chinos (hasta un 35,3% a partir de 2024) no afectan a los modelos de combustión interna ni a los híbridos, lo que fomenta una transición hacia estos combustibles.

La Comisión Europea está revisando el plazo de 2035 para la eliminación gradual de los motores de combustión interna, abriendo la puerta a los híbridos, pero la brecha en el IVA individual persiste.

El sector, concluye LA NACION, exige medidas urgentes: controles más estrictos y la eliminación de la laguna legal para proteger a los consumidores y a la industria europea.

Se han prometido investigaciones con multas, pero el momento es incierto. (ANSA).