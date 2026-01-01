Motores: En 2026, salen de escena muchos autos populares, dejan de producirse

Alpine, por ejemplo, detendrá la producción del A110 con motor turbo de gasolina en vista del lanzamiento de un nuevo modelo basado en la arquitectura Alpine Performance Platform (APP), que inicialmente solo ofrecerá versiones eléctricas pero que, por su versatilidad, podría albergar también trenes motrices híbridos.

Importantes salidas también en Audi, con el final de la producción del A1 Hatchback y del SUV Q2. Esta decisión se tomó para dar paso a nuevos modelos de entrada que, sin embargo, serán exclusivamente eléctricos.

La Q2 e-Tron, basada en la plataforma MEB de Volkswagen, debutará en 2026.

Por otra parte, Audi aún no ha previsto un sucesor para el A1.

A pesar de que Ford seguirá presentando modelos durante 2026, será difícil encontrar un Focus nuevo para comprar. Esto se debe a que, después de 27 años en la gama de la marca del Óvalo Azul, el pasado noviembre la planta de Saarlouis en Alemania produjo el último ejemplar de este exitoso modelo.

Los aficionados están tristes por la detención de la producción de la BMW Z4.

Con su salida en 2026 se interrumpe una historia de modelos icónicos, comenzando con la Z1, presentada en 1987.

También finalizará la producción del SUV X4, que será parcialmente reemplazado por el modelo X3 y la futura iX4.

En 2026, desaparecerán de los catálogos de la marca de Múnich las Series 8 en sus variantes Cabriolet, Coupé y Gran Coupé.

Durante 2026, con diferentes plazos, también dejará de producirse la Mercedes Clase A, que durante 30 años dinamizó las ventas de la estrella en el segmento de entrada.

Este modelo no tendrá sustituto y serán la nueva berlina CLA y la futura versión shooting brake de la CLA las que ocuparán este nicho de mercado.

Una razón significativa (bajas ventas en un segmento, el de los eléctricos, que está en contracción) está detrás de la salida de la Mazda MX-30 en 2026.

Siguiendo en Japón, pero en el frente deportivo, también cabe destacar la parada de la producción del Honda Civic Type R y del Toyota Supra, que dejará de producirse el próximo mes de marzo.

El mismo destino les espera a los modelos Porsche 718 Boxster y 718 Cayman, ya que estos no fueron actualizados para cumplir con las normas europeas GSR2 sobre ciberseguridad.

Asimismo, desaparecerán del mercado en el próximo año los modelos Volvo V90, Volkswagen Touran y Lexus LS. (ANSA).