Motores: En Italia escasean los talleres mecánicos para autos

Esto según datos publicados por la Oficina de Investigación de la asociación de pequeños comercios de Mestre (CGIA), que indican que el parque automovilístico ya supera los 41,3 millones de vehículos.

Según el estudio, en la última década se han incorporado algo más de 4,2 millones de vehículos, lo que supone un aumento general del 11,5%. El récord lo ostenta la provincia de Florencia, con 877 coches por cada mil habitantes.

Le siguen Isernia con 850, Catania con 811, Frosinone con 801 y Reggio Emilia con 793. Las ciudades con las tasas de motorización más bajas son Trieste con 579, Milán con 571 y Génova con 511. Entre los principales países de la Unión Europea, Italia cuenta con el parque automovilístico más antiguo.

Casi uno de cada cuatro coches (el 24,3%) tiene más de veinte años.

Solo España presenta una peor situación (25,6%), mientras que Francia se sitúa con poco más de uno de cada ocho (12,5%) y Alemania con uno de cada diez (10%).

Sin embargo, a pesar de estas cifras, el número de talleres mecánicos, especialmente los independientes, sigue disminuyendo: en 2024, había poco más de 75.200 empresas, en comparación con las 83.700 de diez años antes.

Como observa la CGIA, no se trata solo de una crisis temporal, sino de una transformación estructural que dificulta cada vez más mantener abierto un taller mecánico tradicional.

En primer lugar, debido al aumento significativo de los costos operativos y, en segundo lugar, a la creciente complejidad tecnológica de los automóviles modernos, ya que los conocimientos mecánicos tradicionales ya no son suficientes.

Otro factor es la brecha generacional, con los jóvenes mostrando poco interés en las habilidades manuales y artesanales, y, por último, el hecho de que los automóviles modernos requieren menos mantenimiento rutinario que antes.

