Motores: fiat 500 Híbrido Turín, encanto del pasado y eficiencia del futuro

Hoy, en un panorama automovilístico que avanza con fuerza hacia la electrificación total, el fabricante turinés toma una decisión estratégica inteligente: renovar la versión híbrida junto con el 500e, la variante 100% eléctrica.

El objetivo es claro: ofrecer el estilo vanguardista de la última generación a quienes aún no están listos para un enchufable, pero que buscan un diseño moderno y un consumo reducido.

Sus dimensiones, con una longitud de 3,63 metros, lo hacen apto para la conducción urbana, y sus proporciones son las ya conocidas del 500e. La presencia del motor de combustión interna se realza mediante la toma de aire en la parte inferior del parachoques delantero, y el logotipo "Hybrid" ofrece otra pista.

Numerosos elementos estilísticos lo distinguen, desde el capó, situado entre los faros LED, hasta los intermitentes, dispuestos entre los paneles laterales del capó y los pasos de rueda delanteros.

Pero es el acabado "Torino" de nuestra prueba lo que realmente lo distingue. Este homenaje a la ciudad natal de Fiat se evidencia en detalles que enamoran a los entusiastas.

Debajo de la segunda ventanilla, encontramos un acabado con el logotipo 500, la estilizada silueta de la Mole Antonelliana y el logotipo "Torino". Es una marca registrada, un signo de orgullo que combina a la perfección con las elegantes llantas de aleación multirradio bruñidas, que le confieren al coche una elegancia madura, menos infantil que las versiones básicas. El logotipo de Fiat está presente en el portón trasero, mientras que el logotipo 500 destaca en la parte delantera.

Al entrar, el salto generacional se percibe de inmediato. El habitáculo está diseñado para cuatro personas, pero es cierto que el compartimento trasero está pensado principalmente para pasajeros de estatura media o para viajes cortos. La forma también influye en el maletero, que tiene una capacidad de 183 litros, ampliable a 440 litros abatiendo los asientos traseros. La zona delantera es más amplia, con el tablero de instrumentos en su parte superior reflejando la decoración exterior.

Sin duda, la palanca de cambios es un elemento clave que la diferencia de la versión eléctrica. Hay abundantes espacios de almacenamiento, desde el situado bajo los controles de climatización hasta el del túnel central, incluyendo el compartimento delantero del pasajero.

El cuadro de instrumentos digital es de 7 pulgadas, mientras que el sistema multimedia utiliza una pantalla de 10,25 pulgadas, está conectado a internet y es compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. Los prácticos accesos directos en el lado izquierdo de la pantalla permiten acceder rápidamente a los elementos del menú principal.

Al volante, el motor de gasolina atmosférico de tres cilindros y 1,0 litros con 65 CV, combinado con un sistema híbrido suave de 12 V y una transmisión manual de 6 velocidades, ofrece una conducción suave y ágil en ciudad. No es especialmente rápido, como sugieren las cifras del fabricante, con un tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h de 16,2 segundos y una velocidad máxima de 155 km/h, pero en cuanto a consumo, se conforma con unos 5 litros de gasolina a los 100 km.

La caja de cambios es suave, la dirección precisa y la calibración de la suspensión, que ha mejorado el agarre en carretera en comparación con el modelo anterior, es buena. Las ayudas a la conducción de última generación incluyen el control de crucero (no adaptativo), mientras que en ciudad, a pesar de la presencia de sensores traseros, se nota la ausencia de una cámara de visión trasera.

Esta está disponible como accesorio en la versión Icon, parte del Pack Comfort, que se ofrece como opción por 1000 euros. Sin incluir promociones, el Fiat 500 Hybrid Icon tiene un precio inicial de 21.400 euros en Italia, frente a los 20.900 de la versión Torino. Pero el Fiat 500 es un coche que se compra primero con el corazón y luego con la cabeza. Es el coche perfecto para quienes viven en la ciudad, para quienes buscan un vehículo que también sea un accesorio de moda, pero que no quieren renunciar a la practicidad de un motor de combustión interna eficiente y de eficacia probada. (ANSA).