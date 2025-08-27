Motores: Frenesí por el SUV Mahindra BE6 Batman Edition

El automóvil fabricado con la colaboración de Warner Bros. Discovery Global Consumer Products fue inicialmente programado en 300 unidades, pero la rápida evolución de las reservas (el lote se agotó el 23 de agosto en 135 segundos) obligó a la Casa india a dar marcha atrás y llevar a 999 ejemplares la edición de este Batman Edition.

"Nuestro SUV eléctrico BE6 siempre fue sinónimo de audacia y previsión —comentó Pratap Bose, director de diseño y ejecución creativa Auto y Agricultura de Mahindra & Mahindra Ltd— pero con Batman Edition quisimos ir más allá: crear algo personal, a la vista cautivante, que poseerlo fuese como tener un pedazo de historia del cine".

"Hemos cuidado hasta el más mínimo detalle, para que cada vez que lo observes, descubras algo nuevo. El atractivo de Batman trasciende generaciones: desde cómics y series animadas hasta películas taquilleras, el personaje se ha mantenido como un ícono cultural durante décadas. Admirado por niños y adultos por igual, Batman representa inteligencia, habilidad y pericia técnica".

Un comunicado oficial de Mahindra (el Grupo adquirió Pininfarina en 2015, con una participación del 76%), las entregas del BE6 Batman Edition comenzarán el 20 de septiembre de 2025, que es la jornada internacional dedicada al héroe "murciélago".

Es inútil esperar que el aumento de 300 a 999 unidades ofrezca a los coleccionistas la oportunidad de poseer este SUV eléctrico tan especial. La página https://www.mahindraelectricsuv.com/esuv/be-6/batman-edition.htm indica que incluso el lote ampliado de 999 unidades ya está agotado. (ANSA).