Motores: Pacchetto Titano, Lamborghini V12 evolucionado
Se presenta en la Semana del Automóvil de Monterrey, choqueante.
- 1 minuto de lectura'
Su filosofía se basa en tres pilares: excentricidad, nostalgia y hedonismo, o, según ellos, Kart de 550 caballos de fuerza.
Pero ahora, Eccentrica presenta Pacchetto Titano, una nueva evolución de su V12 "restomod" -como se llama al coche clásico que ha sido restaurado y modificado con tecnología y componentes modernos- basado en el Lamborghini Diablo, diseñado para llevar el rendimiento dinámico al límite sin sacrificar sus credenciales de gran turismo.
El nombre rinde homenaje al Monte Titano, símbolo de la República de San Marino y esta versión introduce varias innovaciones enfocadas en la competición, comenzando con amortiguadores adaptativos recalibrados y una altura de la carrocería más baja para una respuesta lateral más precisa, manteniendo al mismo tiempo la comodidad de conducción deportiva.
El alerón trasero rediseñado de fibra de carbono también proporciona carga aerodinámica sin alterar las líneas del vehículo.
Otras innovaciones notables incluyen un volante ligero, inspirado en los deportes de motor, y una ECU -la computadora que controla el motor- reprogramada, que ofrece una entrega de potencia instantánea y sensible.
La versión, con carrocería de fibra de carbono expuesta e interior de Alcántara y aluminio mecanizado, debutó en la Semana del Automóvil de Monterey en The Quail. "Sigue siendo un gran turismo", comentó la empresa, "pero ahora puede afrontar la recta final con el mismo entusiasmo que muestra en una carretera panorámica al atardecer".
La producción del Eccentrica V12 Pacchetto Titano se limita a 19 copias. El excéntrico V12 comienza en 1,2 millones de euros. (ANSA).
