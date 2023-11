Nueva york--(business wire)--nov. 15, 2023--

Hoy, Motorola Solutions toc√≥ con orgullo la campana de apertura en la Bolsa de Valores de Nueva York, celebrando su transformaci√≥n continua y decidida centrada en la seguridad. La compa√Ī√≠a est√° anunciando su nueva narrativa de marca, ‚ÄúSolving for Safer" ("Creando para m√°s Seguridad"), que destaca su mayor enfoque en buscar comunidades m√°s seguras, escuelas m√°s seguras y negocios m√°s seguros.

‚ÄúA partir de nuestra historia, hoy tendemos un puente hacia un futuro a√ļn m√°s fuerte. Todo el mundo tiene derecho a sentirse seguro en su comunidad, escuela y lugar de trabajo, pero a menudo esa no es la realidad‚ÄĚ, afirm√≥ Greg Brown, Presidente y Director Ejecutivo de Motorola Solutions. ‚ÄúLa manera en que Motorola Solutions ayuda a mantener seguras a las personas, las propiedades y los lugares hoy es mucho m√°s integral que nunca. Si bien reconocemos que la tecnolog√≠a no es el √ļnico camino hacia un futuro m√°s seguro, s√≠ desempe√Īa un papel vital y es nuestro prop√≥sito hacer que esa tecnolog√≠a sea la mejor posible‚ÄĚ.

Motorola Solutions, tradicionalmente conocida por comunicaciones para seguridad p√ļblica, ha invertido alrededor de US$12.000 millones en I+D org√°nica y adquisiciones en los √ļltimos nueve a√Īos para crear una s√≥lida cartera tecnol√≥gica que abarca comunicaciones de misi√≥n cr√≠tica, video seguridad y control de acceso y soluciones de centros de comando impulsadas por inteligencia artificial. Estas soluciones permiten una colaboraci√≥n m√°s potente entre los organismos de seguridad p√ļblica y las empresas, conectando a quienes lo necesitan con quienes pueden ayudar. Por ejemplo, un profesor de escuela puede pulsar un bot√≥n de p√°nico en un tel√©fono durante una emergencia que puede notificar autom√°ticamente a los organismos de seguridad p√ļblica, activar un bloqueo, compartir im√°genes de video en directo con los oficiales de campo y enviar notificaciones masivas.

La transformaci√≥n de Motorola Solutions, centrada en la seguridad p√ļblica y la seguridad empresarial, ha dado lugar a un aumento considerable de su mercado total, que se espera que alcance los US$66.000 millones el a√Īo que viene. Adem√°s, su crecimiento en video seguridad, control de acceso, centros de comando y servicios es significativo y ahora representa aproximadamente el 50% de los ingresos de la empresa.

Motorola Solutions est√° creando para m√°s seguridad. Creamos y conectamos tecnolog√≠as para ayudar a proteger a las personas, las propiedades y los lugares. Nuestras soluciones permiten la colaboraci√≥n entre las agencias de seguridad p√ļblica y las empresas, aspecto fundamental para un enfoque proactivo de la seguridad y la protecci√≥n. Obtenga m√°s informaci√≥n sobre c√≥mo estamos creando comunidades m√°s seguras, escuelas m√°s seguras, hospitales m√°s seguros, empresas m√°s seguras - seguridad en todo lugar - en www.motorolasolutions.com.

