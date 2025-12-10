Mouliaá pide confirmar el procesamiento de Errejón al considerar que hubo una "ausencia clara de consentimiento"

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La representación de la actriz Elisa Mouliaá ha pedido al juez que confirme el procesamiento del exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual al considerar que ha quedado probado que se produjo "una ausencia clara de consentimiento".

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Mouliaá se opone al recurso de Errejón contra el auto por el que el instructor propuso juzgarle por la supuesta agresión sexual contra la actriz una noche de octubre de 2021.

Errejón, en concreto, criticaba en su recurso la denuncia "tardía" —después de que dimitiera— y con "motivación espuria" de Mouliaá, cuyo "único ánimo" habría sido el de "obtener una notoriedad e ingresos de los que carecía hasta ese momento".

La representación de Mouliaá lamenta que Errejón pretenda "desacreditar" a la actriz "por haber interpuesto la denuncia tres años después de los hechos". "Su planteamiento resulta profundamente erróneo y desconoce por completo la dinámica psicológica de las víctimas de hechos traumáticos", sostiene.

En su escrito, señala que "el retraso en la denuncia no es un signo de inconsistencia, sino una reacción típica asociada al trauma, la vergüenza, el miedo y el bloqueo". Su letrado, en concreto, se apoya en los informes de los psiquiatras que la examinaron a raíz de los hechos.

IMAGEN "DE FORTALEZA IRREAL"

El abogado de la actriz también se refiere a las críticas que Errejón vertió contra las intervenciones que realizó en medios de comunicación y donde se refirió a la presunta agresión sexual. Esa información, apunta el escrito de Mouliaá, "carece de eficacia probatoria y no vinculará al juzgador".

"En sus primeras apariciones en los medios de comunicación trató de dar una imagen de fortaleza irreal, que no debe servir como precedente para determinar su credibilidad", justifica, añadiendo que por todos "es sabido que las publicaciones de los medios de comunicación son del todo sensacionalistas y sesgadas".

En esta línea, y para referirse a sus intervenciones en prensa, la representación de Mouliaá afirma que "el binomio máxima libertad y necesidad de lucro deriva en la utilización de recursos periodísticos que suponen un ejercicio interesado del derecho de información con el fin de lograr un impacto en la opinión pública".

Es por eso que pide al juez que no tenga en cuenta las entrevistas de Mouliaá, porque estas "no forman parte de la prueba practicada en instrucción ni en el acto del juicio oral".

"No se trata de prueba de cargo ni de descargo, sino de material extraprocesal carente de garantías, que no puede servir para cuestionar una declaración realizada en sede judicial con todas las garantías. Mi representada ha prestado declaración de forma coherente en instrucción, con todas las garantías, y su testimonio ha sido valorado adecuadamente por el órgano judicial", anuda.

La actriz apunta asimismo que de las diligencias practicadas en la instrucción se desprende "una ausencia clara de consentimiento en seis episodios clave" en la noche de los hechos, descartándose que el "comportamiento posterior de la víctima pueda ser interpretado como consentimiento".