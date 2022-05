Mourinho buscará un logro continental extraordinario cuando roma juegue final de conference league

TIRANA, 24 mayo (Reuters) - José Mourinho ha dicho que ya no se considera "The Special One", pero el entrenador de la Roma aspira a conseguir un logro extraordinarios: ser el primer entrenador que gana todos los trofeos europeos cuando su equipo enfrente al Feyenoord en la final de la Conference League.

Mourinho, que ha levantado el trofeo de la Liga de Campeones y la Europa League, tiene ahora la oportunidad de ganar la edición inicial de la Conference League, que podría ser el primer título de la Roma en 14 años.

El entrenador portugués se autodenominó "especial" cuando se hizo cargo del Chelsea en 2004, un apodo que ahora parece querer dejar en el pasado.

"Si gano, me convertiré en el primero en ganar todos los trofeos europeos, pero eso es si gano", dijo Mourinho a periodistas el martes antes de la final en Tirana.

Mourinho ganó la Europa League con Porto y Manchester United, y la Liga de Campeones también con Porto y el Inter de Milán.

"La historia del 'Special One' es vieja. Fue cuando estaba al principio (de mi carrera). Cuando tienes más madurez y estabilidad, piensas más en la gente y menos en ti mismo".

Mourinho, que se hizo cargo de la Roma esta temporada, condujo al club al sexto puesto en la Serie A para clasificar para la Europa League la próxima temporada. El club busca su primer trofeo desde que levantó la Copa Italia en 2008.

"No creo en pociones mágicas, no creo en hechizos mágicos", añadió Mourinho. "Para mí, independientemente de cómo acabe la final, esta es una temporada positiva para nosotros". (Reporte de Tommy Lund en Gdansk. Editado en Español por Javier Leira)