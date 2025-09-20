LA NACION

Mourinho celebra su regreso a Benfica con victoria convincente

José Mourinho comenzó su segunda etapa al frente del Benfica con una cómoda victoria 0-3 este sábado

José Mourinho comenzó su segunda etapa al frente del Benfica con una cómoda victoria 0-3 este sábado en la cancha del AVS en Vila das Aves.

Heorhiy Sudakov abrió el marcador para el conjunto visitante en el tramo final de la primera parte, y el delantero griego Vangelis Pavlidis dobló la renta de penal antes de la hora de partido.

Franjo Ivanovic firmó el tercero de un Benfica que se colocó segundo en la tabla a cinco puntos del líder Oporto, que cuenta con un partido menos.

El veterano técnico portugués, de vuelta al frente de las 'Águilas' 25 años después, celebró con furia el tercer gol, pateando un cono.

El técnico de 62 años, que también dirigió en el pasado al Oporto antes de recalar en 2004 en el Chelsea, visitará Do Dragao en dos semanas.

Mourinho, que pasó por el Real Madrid, Manchester United, o Inter de Milán, fue destituido por el Fenerbahce turco en agosto, antes de reemplazar a Bruno Lage en el Benfica.

