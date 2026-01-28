Mourinho condena al Real Madrid a los playoffs en un final de infarto

Fue el último partido en terminar de los 18 en juego este miércoles y ofreció un final de infarto. Derrotado por el Benfica de José Mourinho por 4-2 en Lisboa, el Real Madrid no logró clasificar directamente a octavos de Champions y deberá disputar los playoffs.

El conjunto blanco llegaba a esta última jornada de la fase regular de la Champions en tercera posición y con la clasificación a octavos prácticamente asegurada, pero los hombres de Arbeloa terminan finalmente novenos, el primer lugar que condena a una eliminatoria en febrero.

La noche, sin embargo, resultó histórica para el Benfica gracias al doblete del joven noruego Andreas Schjelderup y a un gol del arquero ucraniano Trubin en la última jugada del partido (4-2, 45+8'), porque los portugueses necesitaban un gol más para clasificar a playoffs en el puesto 24.

Apelando a la épica, el Benfica logró el último boleto a dieciseisavos, superando al Olympique de Marsella por diferencia de goles.

Como había prometido Mourinho antes del partido, los lisboetas hicieron todo para imponerse al gigante español, dirigido por su alumno aventajado Arbeloa. El Special One le superó tácticamente, junto a la presión y a la intensidad de sus jugadores en cada duelo.

- Mou ganó el duelo táctico -

Y eso que el Real Madrid se adelantó con un gol de Kylian Mbappé de cabeza a centro del central Asencio (30').

Pero los locales reaccionaron rápido e igualaron en una contra en la que el delantero griego Pavlidis puso el balón en bandeja para que Schjelderup marcase de cabeza solo ante Thibaut Courtois (36').

Pavlidis puso por delante al Benfica justo antes de la pausa de penal provocado por Tchouaméni sobre el defensa argentino Otamendi (45+5').

Poco después de la reanudación, en una nueva contra del Benfica, el noruego de 21 años batió a Courtois con un disparo raso ajustado (54').

El Real Madrid mostró una reacción de orgullo y redujo la diferencia tras una buena acción de Arda Güler concluida por Mbappé (58').

Con ese 13º en Champions el francés reforzó su posición al frente de la tabla de goleadores de la competición.

Pero aún quedaba la traca final en el estadio Da Luz, ya con Asencio y el brasileño Rodrygo expulsados en el Real Madrid. Su arquero ucraniano Anatoliy Trubin subió en un córner y marcó el cuarto de cabeza, que metía a su equipo en las rondas eliminatorias.

Ambos equipos podrían volver a verse las caras en el repechaje.