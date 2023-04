Mourinho interviene para acallar gritos racistas de hinchas de la Roma

El entrenador serbio de la Sampdoria, Dejan Stankovic, dio las gracias a su homólogo de la Roma, José Mourinho, por haber intervenido para hacer callar cánticos racistas en su contra, el domingo en el estadio Olímpico de la capital italiana.

El episodio tuvo lugar en el inicio de la segunda parte de este partido de la 28ª jornada de la Serie A, que la Roma terminó ganando por 3-0.

Stankovic estaba entonces protestando después de la expulsión de un defensa de la Sampdoria, el colombiano Jeison Murillo, en el minuto 52. Se escucharon entonces cánticos en contra del entrenador serbio llamándole "gitano", según varios medios, y Mourinho se levantó de su banquillo para pedir a los 'tifosi' que pararan. El entrenador portugués permaneció varios segundos con un gesto con el brazo levantado para pedir calma.

"Estoy orgulloso de ser gitano, nadie puede ofenderme llamándome gitano, José lo sabe", reaccionó Stankovic después del partido, en declaraciones a DAZN.

"No me di cuenta en el terreno de juego, pero gracias a José por haberles hecho callar", añadió el entrenador serbio, que como jugador estuvo a las órdenes de Mourinho cuando militaba en el Inter de Milán.

El técnico luso quitó mérito a su intervención: "No tiene que darme las gracias. Lo he hecho por un gran hombre, por un amigo, pero lo haría por cualquier otro".

"Me han insultado a menudo en los estadios. Me he construido un muro protector y estoy seguro de que Deki (Stankovic) ha hecho lo mismo. Pero tiene hijos, tiene una familia, y esto no es bonito", añadió.

"Nuestros hinchas son fantásticos, pero pensé que tenía que seguir mi instinto. A un amigo no se le toca", concluyó el actual entrenador de la Roma.

En 2021, el atacante del AC Milan Zlatan Ibrahimovic había sido insultado con términos similares en el Olímpico de Roma.

Alu/dr/pm

AFP