Mourinho no sabe si dybala podrá jugar antes del mundial

10 nov (Reuters) - El director técnico de la Roma, José Mourinho, no está seguro de que Paulo Dybala pueda participar en el encuentro del domingo en la Serie A contra el Torino, ya que el delantero argentino se recupera de una lesión en el muslo que amenazó su participación en el Mundial.

Dybala sufrió el mes pasado lo que Mourinho describió como una lesión grave en la victoria 2-1 como local contra el Lecce y el portugués dijo sería difícil que volviera a la acción antes del 2023.

El director técnico de Argentina, Lionel Scaloni, mantiene la esperanza de que el jugador de 28 años pueda llegar al Mundial de Qatar, pero Mourinho dijo que era difícil decir si el atacante puede aumentar sus posibilidades jugando con su club el domingo.

"No sé sus contactos con Argentina y Scaloni. No sé si tiene que jugar el domingo para ir al Mundial, o no jugar para ir al Mundial", dijo Mourinho.

Las ligas locales harán una pausa luego del fin de semana para el Mundial, que se celebrará entre el 20 de noviembre y 18 de diciembre.

"Una cosa es obvia. Los jugadores que irán al Mundial van a tener la cabeza más del otro lado que de este lado en este último partido", añadió Mourinho. "Por supuesto que necesitamos a Paulo, si puedo elegir me gustaría tener a Dybala contra el Torino".

Argentina, que anunciará su lista de 26 jugadores el lunes, debutará en la fase de grupos del Mundial el 22 de noviembre contra Arabia Saudita. También se enfrentará a México y Polonia en el Grupo C. (Reporte de Janina Nuño Ríos en Ciudad de México, editado en español por Daniela Desantis)

