Mourinho y Mendilibar representan las dos caras del fútbol

Ambos han superado la sesentena, pero José Mourinho y José Luis Mendilibar representan las dos caras del fútbol: mientras el portugués ha entrenado siempre a equipos grandes y tiene una carrera llena de éxitos, el vasco casi siempre dirigió equipos modestos y su palmarés está virgen antes de la final de la Europa League.

Ningún aficionado al fútbol desconoce la trayectoria de Mourinho, el actual entrenador de la Roma. Desde que se dio a conocer como técnico del Oporto (2002-2004), al que llevó a ganar dos ligas portuguesas y dos trofeos europeos (la Champions en 2004 y la Europa League un año antes), ha dirigido a algunos de los mejores clubes del continente (Chelsea en dos etapas, Inter, Real Madrid, Manchester United y ahora Roma).

Antes, apenas fue conocido en Barcelona como traductor de Bobby Robson (1996-1997) y después como adjunto de Louis van Gaal (1997-2000).

Por el contrario, y salvo una breve etapa en el Athletic (13 partidos en la temporada 2005), Mendilibar desarrolló toda su carrera en equipos modestos de la primera y la segunda división del fútbol español (Osasuna, Real Valladolid, Levante, Alavés y Eibar entre otros).

Con fama de humilde y trabajador, al técnico vasco le llegó su gran oportunidad esta temporada cuando a finales de marzo fichó por un Sevilla que, tras unos años de pelear en Europa y por títulos, temía un descenso a segunda división.

En poco más de tres meses, Mendilibar no solo salvó al club hispalense del descenso, sino que clasificó al Sevilla para una nueva final de la Europa League, luego de eliminar a dos gigantes europeos como Manchester United (en cuartos) y Juventus (en semifinales).

"La gente no se esperaba esto cuando llegamos aquí", admitió Mendilibar tras eliminar en la prórroga a la Juventus. El técnico vasco tuvo incluso que reivindicarse al poco de llegar por las dudas que generó su fichaje.

"Tengo más de 400 partidos en Primera, no me los han regalado (...) Hay muchos más entrenadores como yo con la posibilidad de entrenar al Sevilla y me han elegido a mí", dijo.

- Una larga carrera sin títulos -

Pese a su larga experiencia, Mendilibar tendrá en Budapest la ocasión de conquistar el primer trofeo de su carrera. Hasta ahora, lo que más se acerca es el campeonato de Segunda División con el Real Valladolid en 2007.

Sentado en el otro banquillo estará Mourinho, uno de los técnicos más laureados del continente.

Mourinho cuenta con dos Ligas de Campeones (con Oporto en 2004 e Inter en 2010), dos Europa Leagues (2004 con Oporto y 2017 con Manchester United) y una Conference League, con la Roma la temporada pasada, que lo convirtió en el primer entrenador en ganar las tres competiciones actuales de la UEFA a nivel de clubes.

Con el paso de los años, Mourinho ha perdido algo de la soberbia que le llevó a autoproclamarse 'The Special One' en su primera etapa en el Chelsea o a protagonizar varios incidentes y declaraciones altisonantes como técnico el Real Madrid y se ha vuelto más tranquilo y modesto.

"¿Que si estoy en la historia de la Roma? Mi preocupación es ayudar a los chicos a crecer, a los romanistas a hacerlo siempre lo mejor posible y dar una alegría a esta gente. Hoy hay una alegría muy grande tras alcanzar otra final europea", declaró tras apear en semifinales al Bayer Leverkusen.

Para Mourinho será una final europea más, mientras que para Mendilibar será 'LA' final: "Es el premio a un entrenador que siempre ha trabajado con equipos pequeños, por otros premios, pero que también demuestra que hay otros entrenadores que con buenas plantillas pueden hacer grandes cosas".

Mcd/dam

AFP