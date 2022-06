Mouser Electronics Examina la Importancia de Diseñar para la Seguridad en el Tercer Episodio de Empowering Innovation Together

Dallas y fort worth, texas--(business wire)--jun. 8, 2022--

Mouser Electronics Inc., distribuidor de New Product Introduction (NPI)™ líder en la industria con la más amplia selección de semiconductores y componentes electrónicos, lanzó el último capítulo de su galardonado programa Empowering Innovation Together ™. En este episodio, Mouser explora la importancia de incorporar la seguridad en cada etapa del proceso de diseño, comenzando con la selección de la arquitectura y la elección de los componentes. La tercera entrega presenta una amplia variedad de contenido, incluido un nuevo video de la serie de videos Then, Now and Next (Antes, ahora y después), blog, artículo, infografía y un nuevo episodio de del pódcast The Tech Between Us (La tecnología entre nosotros).

Este tema más reciente del programa 2022 Empowering Innovation Together ofrece una mirada oportuna al papel cada vez más crítico de diseñar teniendo en cuenta la seguridad, incluidas las funciones de hardware disponibles y las últimas herramientas y técnicas de software, así como productos de seguridad independientes.

“Los dispositivos conectados continúan siendo objetivos de alto riesgo para las amenazas de seguridad. Ya sea en vehículos conectados, hogares inteligentes o dispositivos portátiles, los ingenieros implementan cada vez más la seguridad desde cero en sus diseños”, afirma Glenn Smith, presidente y director ejecutivo de Mouser Electronics. “Con este último episodio de EIT, arrojamos luz sobre algunas de las prácticas de seguridad más recientes para ayudar a los ingenieros a proteger sus diseños”.

En un nuevo episodio del pódcast Tech Between Us, Alan Grau, vicepresidente de Ventas y Desarrollo Comercial de PQShield, se une al director de Contenido Técnico de Mouser, Raymond Yin, para conversar sobre las tendencias de seguridad, como la autenticación de sistemas integrados, la protección de enlaces inalámbricos para la transmisión de datos y los productos y las herramientas disponibles para los ingenieros en favor del diseño de entornos seguros.

“A medida que las tecnologías detrás de nuestros dispositivos conectados se vuelven más avanzadas, también lo hacen los esfuerzos para frustrar los sistemas robustos que aseguran esos dispositivos”, indica Grau. “Estoy emocionado de hablar con Raymond sobre la próxima generación de prácticas de seguridad, incluida la criptografía poscuántica, y espero que nuestra conversación les brinde a los diseñadores un punto de partida para diseñar con la seguridad en mente”.

La tercera entrega también contará con dos artículos centrados en la zona de confianza de internet de las cosas (IoT) y la clave para la seguridad integrada, así como una infografía que destaca el papel fundamental de la seguridad en los vehículos conectados.

La entrega de Designing for Security (Diseñar para la seguridad) está patrocinada por los valiosos socios fabricantes de Mouser, Analog Devices, Infineon Technologies, Microchip Technology, NXP Semiconductors, STMicroelectronics y Xilinx.

Los próximos temas del programa EIT 2022 explorarán los sistemas de monitoreo de conductores, las redes 5G privadas y los robots móviles autónomos. El programa destacará los desarrollos de productos oportunos y descubrirá los desarrollos técnicos necesarios para mantenerse actualizado con la innovación en el mercado.

Establecido en 2015, el programa Empowering Innovation Together de Mouser es uno de los programas más reconocidos de la industria de componentes electrónicos. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation y siga a Mouser en Facebook y Twitter.

Para obtener más noticias de Mouser, visite https://www.mouser.com/newsroom/.

