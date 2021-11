Mouser Electronics Explora las Tendencias Emergentes en Automatización Industrial en el Final del Programa Empowering Innovation Together de 2021

Dallas y fort worth, texas--(business wire)--nov. 10, 2021--

Hoy, Mouser Electronics Inc. lanz贸 la s茅ptima y 煤ltima entrega de la serie 2021 de su programa galardonado Empowering Innovation Together 鈩 (Fortaleciendo la Innovaci贸n Juntos). El final profundiza en las capacidades de las tecnolog铆as de automatizaci贸n industrial y los v铆nculos del aprendizaje autom谩tico con el sector de la automatizaci贸n industrial. La conclusi贸n de la serie ofrece contenido atractivo, incluida una infograf铆a de blog y art铆culos, adem谩s de nuevos episodios de la serie de videos Then, Now and Next (Antes, ahora y despu茅s) y del p贸dcast The Tech Between Us (La tecnolog铆a entre nosotros). Para escuchar el episodio final del p贸dcast, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation/industrial-automation#podcast-ia.

En este episodio del p贸dcast, Raymond Yin, director de contenido t茅cnico de Mouser, se une a Clara Vu, cofundadora y directora de tecnolog铆a de Veo Robotics, para llevar a cabo un debate din谩mico sobre los est谩ndares de seguridad funcional de la automatizaci贸n industrial, lo que define a un cobot, el potencial cada vez mayor del aprendizaje autom谩tico y m谩s. El p贸dcast est谩 disponible en Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Pandora, Spotify y en el canal de YouTube de Mouser.

鈥淓stamos orgullosos de la gran cantidad de informaci贸n que hemos proporcionado en el programa EIT de este a帽o y estamos entusiasmados de explorar la automatizaci贸n industrial como el cap铆tulo final de la serie鈥, comparte Glenn Smith, presidente y director ejecutivo de Mouser Electronics. 鈥淟a implementaci贸n de la automatizaci贸n contin煤a mejorando la calidad, la productividad y la seguridad al mismo tiempo que reduce los errores, y estamos ansiosos por compartir m谩s detalles con nuestros oyentes, socios, seguidores y clientes鈥.

La edici贸n de automatizaci贸n industrial del programa Empowering Innovation Together de 2021 est谩 patrocinada por los valiosos fabricantes de Mouser: Advantech, Amphenol聽ICC, Analog聽Devices, Infineon, Intel 庐, Littelfuse, Maxim聽Integrated (ahora parte de Analog聽Devices), Molex, Phoenix Contact y TE Connectivity.

La serie del programa Empowering Innovation Together de 2021 incluye videos, p贸dcasts, art铆culos, blogs, infograf铆as y otros contenidos emocionantes, con conversaciones dirigidas por l铆deres de opini贸n de Mouser y otros expertos de la industria. El programa destac贸 productos nuevos y dio a conocer los desarrollos t茅cnicos necesarios para mantenerse actualizado con las tendencias actuales y nuevas del mercado.

Establecido en 2015, el programa Empowering Innovation Together de Mouser es uno de los programas de componentes electr贸nicos m谩s reconocidos de la industria. Para obtener m谩s informaci贸n, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation y siga a Mouser en Facebook y Twitter.

Como distribuidor autorizado global, Mouser ofrece la selecci贸n m谩s amplia del mundo de los semiconductores y componentes electr贸nicos m谩s nuevos, en stock y listos para enviar. Los clientes de Mouser pueden esperar productos genuinos 100 % certificados que son completamente trazables desde cada uno de sus socios fabricantes. Para ayudar a acelerar los dise帽os de los clientes, el sitio web de Mouser alberga una amplia biblioteca de recursos t茅cnicos, incluida un Centro de recursos t茅cnicos, junto con hojas de datos de productos, dise帽os de referencia espec铆ficos del proveedor, notas de aplicaci贸n, informaci贸n de dise帽o t茅cnico, herramientas de ingenier铆a y otra informaci贸n 煤til.

Los ingenieros pueden mantenerse al tanto de las interesantes novedades sobre productos, tecnolog铆a y aplicaciones de hoy a trav茅s del bolet铆n gratuito en l铆nea de Mouser. Las novedades por correo electr贸nico y las suscripciones a referencias de Mouser se pueden personalizar seg煤n las necesidades individuales y cambiantes de los proyectos de clientes y suscriptores. Ning煤n distribuidor les da a los ingenieros esta capacidad de personalizar y de controlar la informaci贸n que reciben. Inscr铆base hoy en https://sub.info.mouser.com/subscriber para conocer acerca de las tecnolog铆as emergentes, las tendencias de productos y m谩s.

Mouser Electronics, una compa帽铆a de Berkshire Hathaway, es un distribuidor autorizado de componentes electr贸nicos y semiconductores, que se enfoca en la introducci贸n de nuevos productos de sus socios fabricantes l铆deres. Al servicio de la comunidad mundial de ingenieros de dise帽o electr贸nico y compradores, el sitio web del distribuidor global, mouser.com, est谩 disponible en varios idiomas y monedas, y cuenta con m谩s de 5 millones de productos de m谩s de 1100 fabricantes. Mouser ofrece 27 ubicaciones de soporte en todo el mundo para brindar el mejor servicio al cliente en el idioma, la moneda y la zona horaria locales. El distribuidor realiza env铆os a m谩s de 630 000 clientes en 223 pa铆ses/territorios desde sus modernas instalaciones de distribuci贸n de 1 mill贸n de pies cuadrados en el 谩rea metropolitana de Dallas, Texas. Para obtener m谩s informaci贸n, visite https://www.mouser.com/.

Mouser y Mouser Electronics son marcas registradas de Mouser Electronics, Inc. Todos los otros productos, logos y nombres de compa帽铆as mencionados en este art铆culo podr铆an ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.

