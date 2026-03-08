Movilizaciones del 8-M: "No a la guerra" en las marchas por el Día de la Mujer

Miles de personas se movilizan este domingo en todo el mundo en el Día Internacional de la Mujer, el 8-M, en marchas que pidieron más igualdad, el fin de la violencia, pero también fueron una plataforma para expresar la oposición a la guerra en Oriente Medio.

Miles de personas salieron a las calles de toda España a pedir igualdad y el fin de la violencia contra las mujeres.

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada, Bilbao y San Sebastián, entre otras ciudades, fueron escenario de estas movilizaciones.

En algunos lugares, como en la capital española, el feminismo se manifestó dividido y en dos marchas, como consecuencia de sus diferencias en dos grandes asuntos: el alcance de los derechos trans y la legalización o regularización de la prostitución.

Las dos manifestaciones de Madrid discurrieron cerca, ambas por el centro, y contaron con la asistencia de varias ministras.

Alexa Rubio, una manifestante mexicana de 30 años que reside en España, enumeró a la AFP en Madrid los problemas que urge resolver: "Equidad salarial, el acoso y, en mi país, la violencia de género, porque nos están matando a las mujeres por ser mujeres".

A su lado, su compatriota Andrea Ricart lamentaba que mucha gente es "indiferente" a la violencia contra las mujeres "porque no le ha pasado nada" en su entorno. "Tienen que matar a alguien para que las personas se vuelvan sensibles a estos temas", denunció.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pidió a las feministas dar "un paso adelante" contra la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Está en nuestras manos detener la guerra, detener la barbarie y ganar derechos. Nos proclamamos en defensa de la paz, en defensa del pueblo iraní, en defensa de las mujeres iraníes", dijo Díaz a la prensa.

"Feministas antifascistas contra la guerra imperialista", "Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista" y "No a la guerra" fueron algunos eslóganes presentes en Madrid.

Aunque en las marchas de la capital se vio a numerosos hombres, en la ciudad gallega de Santiago de Compostela se pidió que solo asistieran mujeres.

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, publicó un mensaje en las redes sociales con una alusión velada al avance electoral de la extrema derecha.

"Lo decimos alto y claro. No vamos a permitir que el odio sustituya los derechos y no vamos a normalizar la desigualdad", dijo Sánchez.

En Francia, decenas de miles de personas, según las asociaciones, se manifestaban el domingo en todo Francia para defender los derechos de las mujeres, amenazadas por el auge del conservatismo.

"¡No renunciaremos a nada!", dijo Gisèle Pelicot al hablar a la multitud de la marcha en París.

Pelicot, convertida en figura mundial de la lucha contra las violencias de género, se encontraba en el cortejo realizado en París.

Estoy "muy orgullosa de estar con el equipo de la Fundación de las mujeres, muy honrada de estar aquí en presencia de mi mamá que envía un verdadero mensaje de esperanza a todas las víctimas de Francia", aseguró Caroline Darian, la hija de Gisèle, cuando el cortejo marchaba en el noreste de París.

En Burdeos (suroeste), Lille (norte) o Marsella (sureste), más de 100 organizaciones, entre asociaciones y sindicatos, pidieron congregarse en 150 lugares en Francia.

Este 8 de marzo será la ocasión de luchar por "la emancipación de las mujeres" y "contra la extrema derecha, que siembra el racismo, la misoginia y la homofobia", dijo en conferencia de prensa Myriam Lebkiri, del sindicato CGT.

El grupo de extrema derecha Némesis, que se reivindica feminista, tiene planeada su propia manifestación en el oeste de la capital.