Movimiento contra la Intolerancia detecta "crispación" tras las protestas propalestinas de la Vuelta en Madrid

Movimiento contra la Intolerancia detecta "crispación" tras las protestas propalestinas de la Vuelta
MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -
El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra,
ha asegurado que han detectado "crispación" tras las protestas
propalestinas que tuvieron lugar este domingo durante la Vuelta
Ciclista de España, en Madrid.
"Sí, nosotros lo hemos detectado. No solo crispación por parte de los
que hicieron esa manifestación con conductas agresivas y violentas a
lo largo de toda la ciudad, sino por los propios seguidores del
deporte, del ciclismo, como hemos podido observar con figuras
referentes, como Perico Delgado y muchos otros", ha señalado en
declaraciones a Europa Press.
En este sentido, ha explicado que la gente del deporte interpreta que
lo sucedido en Gaza y la Vuelta Ciclista son "cuestiones diferentes",
que los ciclistas "no tienen ninguna responsabilidad" y que lo que se
ha hecho es un "boicot" que "vulnera la legalidad".
Igualmente, ha agregado que el Movimiento ha recibido "muchos
comentarios de reproche" sobre lo sucedido. "En general, dicen que se
puede protestar, se puede ejercer la libertad de expresión sin
necesidad de recurrir a dañar a nadie y sin necesidad de recurrir a
acciones que son ilegales", ha explicado sobre el contenido de estos
mensajes.
Las protestas propalestinas provocaron este domingo la cancelación de
la última etapa de la edición de 2025 de la Vuelta Ciclista con final
en el centro de Madrid.
