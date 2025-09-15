Movimiento contra la Intolerancia detecta "crispación" tras las protestas propalestinas de la Vuelta en Madrid

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra,

ha asegurado que han detectado "crispación" tras las protestas

propalestinas que tuvieron lugar este domingo durante la Vuelta

Ciclista de España, en Madrid.

"Sí, nosotros lo hemos detectado. No solo crispación por parte de los

que hicieron esa manifestación con conductas agresivas y violentas a

lo largo de toda la ciudad, sino por los propios seguidores del

deporte, del ciclismo, como hemos podido observar con figuras

referentes, como Perico Delgado y muchos otros", ha señalado en

declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha explicado que la gente del deporte interpreta que

lo sucedido en Gaza y la Vuelta Ciclista son "cuestiones diferentes",

que los ciclistas "no tienen ninguna responsabilidad" y que lo que se

ha hecho es un "boicot" que "vulnera la legalidad".

Igualmente, ha agregado que el Movimiento ha recibido "muchos

comentarios de reproche" sobre lo sucedido. "En general, dicen que se

puede protestar, se puede ejercer la libertad de expresión sin

necesidad de recurrir a dañar a nadie y sin necesidad de recurrir a

acciones que son ilegales", ha explicado sobre el contenido de estos

mensajes.

Las protestas propalestinas provocaron este domingo la cancelación de

la última etapa de la edición de 2025 de la Vuelta Ciclista con final

en el centro de Madrid.