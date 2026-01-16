Movimiento de contenedores en puertos de Panamá crece 3,6% en 2025 a 9,9 millones de unidades

CIUDAD DE PANAMÁ, 16 ene (Reuters) - El movimiento de contenedores de TEUs en los puertos panameños se incrementó un 3.6% en 2025 respecto al año anterior a 9.9 millones de unidades, informó el viernes la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El puerto que incrementó más el flujo de carga fue Colon Container Terminal, con un 10%, seguido por Panama Ports Company (en Cristóbal), con un aumento de un 9%, dijo la AMP en un comunicado.

El SSA Marine Manzanillo International Terminal, el que más contenedores movió (unos 2.9 millones), registró un alza de un 5%, y Panama Ports Company (Balboa), el segundo con más actividad (2.7 millones de contenedores), reportó un 2% más.

Redujeron el flujo de contenedores Panama International Terminal (Rodman), con una caída de un 2%, y Bocas Fruit, con un 53% menos.

La mayoría de los puertos están ubicados en áreas cercanas al Canal de Panamá, ya sea en el océano Atlántico o en el Pacífico, y son operados por distintas empresas.

Balboa y Cristóbal son manejados por Panamá Ports Company (PPC), parte del conglomerado chino CK Hutchison, con sede en Hong Kong.

El gobierno del presidente José Raúl Mulino busca finalizar la concesión de 25 años a CK Hutchison para la operación de esas dos terminales clave, en medio de las presiones de su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien desde que asumió el cargo hace un año ha criticado la presencia china en la vía interoceánica.

