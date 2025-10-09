Movimiento de flotillas para Gaza "continuará", dice activista brasileño

El activista brasileño Thiago Ávila, uno de los principales organizadores de la flotilla internacional de ayuda a Gaza, afirmó el jueves que ese movimiento continuará, tras el anuncio de un alto el fuego entre Israel y Hamás.

"Nada indica en los acuerdos de alto el fuego que el bloqueo ilegal de Israel, Estados Unidos o cualquier otra nación sobre Gaza vaya a terminar", declaró Ávila a periodistas a su regreso a Brasil.

Israel y Hamás firmaron el jueves la primera fase de un acuerdo que contempla un cese el fuego en Gaza y la liberación a los rehenes israelíes, luego de fuertes presiones del presidente estadounidense Donald Trump.

Thiago Ávila es uno de los 13 brasileños a bordo de la Flotilla Global Sumud que llegaron el jueves al aeropuerto de Sao Paulo, tras haber sido detenidos por las autoridades israelíes y luego expulsados.

Cientos de activistas de diferentes países corrieron la misma suerte, entre ellos la sueca Greta Thunberg.

Sus barcos fueron abordados por la marina israelí entre el 1 y el 3 de octubre, de manera ilegal según los organizadores y Amnistía Internacional.

"Mientras no haya justicia para el pueblo palestino, la flotilla continuará", dijo Thiago Ávila.

La flotilla tenía como objetivo romper el cerco impuesto por Israel a la franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria en el territorio palestino.

Un bloqueo impuesto en marzo por Israel sobre Gaza ha provocado una grave escasez de alimentos, medicamentos y combustible. La ONU declaró en agosto la hambruna en el enclave palestino.

Varios activistas de la flotilla han denunciado maltratos durante su detención, lo que Israel niega.

"Hubo violaciones que serán objeto de denuncias en los tribunales internacionales, pero no es nada comparado con lo que sufren los palestinos", declaró Ávila.

Denunció casos de "violencia física" e "interrogatorios forzados" contra los activistas.

Además, "diabéticos pasaron tres días sin acceso a la insulina", añadió.

La guerra en Gaza se desató por el ataque sin precedentes de Hamás del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, que dejó 1219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP a partir de datos oficiales.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva que ya dejó al menos 67.183 muertos en Gaza, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

lg/tmo/jss/rsr/mar