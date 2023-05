Movimiento opositor cobra amplitud en Serbia tras dos sangrientos tiroteos

Lo que comenzó como una expresión de dolor después de dos tiroteos en Serbia que dejaron 18 muertos se ha transformado en un movimiento masivo contra el gobierno, con decenas de miles de personas en las calles y enfrentadas al presidente Aleksandar Vucic.

El movimiento "Serbia contra la violencia" generó algunas de las protestas más grandes en el país desde las manifestaciones que provocaron la caída del ex hombre fuerte Slobodan Milosevic hace más de dos décadas.

Las marchas parecen haber encontrado eco en el enojo hacia Vucic y el partido de gobierno, por lo que los manifestantes denominan una cultura de la violencia impulsada por el gobierno y los medios que controla.

"Todo es tan malsano en nuestra sociedad; da miedo", dijo a AFP Slobodan Markovic, un jubilado de 70 años, durante una manifestación.

Las protestas comenzaron este mes después de dos tiroteos ocurridos en menos de 48 horas: el primero el 3 de mayo en una escuela de Belgrado, donde un adolescente de 13 años mató a tiros a nueve compañeros y a un guarda, y el segundo en dos pueblos cerca de la capital, donde un joven de 21 años abatió a ocho personas.

La violencia conmovió profundamente al país. Poco después se dio la primera protesta en forma de marcha silenciosa, pidiendo la represión del contenido violento en los medios progobierno y la renuncia del ministro del Interior y el jefe de inteligencia.

La conmoción inicial se transformó rápidamente en indignación cuando las demandas de los manifestantes fueron rechazadas por el presidente y sus aliados, quienes se burlaron de las marchas e insultaron a sus participantes.

- "Realidad paralela" -

Vucic ha descalificado a los dirigentes opositores al frente de las protestas y los comparó con "buitres" y "hienas" que pretenden explotar la tragedia con fines políticos.

El presidente también convocó para el viernes su propia manifestación, la cual anunció como "la mayor congregación en la historia serbia".

Belgrado se prepara para lo que podría ser un fin de semana tenso, con miles de seguidores de Vucic que deben llegar en bus desde todo el país, mientras la oposición planea volver a tomar las calles el sábado.

"El gobierno parece estar viviendo en una realidad paralela. Es como si no viera a estas personas, no escuchara sus gritos y no quisiera servirles", comentó Dobrica Veselinovic, líder de un partido izquierdista de oposición.

- tensión -

Gran parte de la ira de las protestas apunta a los medios de comunicación progobierno, a los que acusan de transmitir violencia gratuita al tiempo que brindan espacio para que el gobierno polarice al público y ataque a sus opositores.

Vucic suele aparecer en esos canales para atacar a sus rivales con amenazas agresivas, junto a programas que glorifican al submundo criminal.

Desde el inicio de las protestas, programas del gobierno han llamado "escoria" a los manifestantes, publicado fotos alteradas para minimizar la participación y acusado a potencias extranjeras de dirigir las marchas.

Este tipo de mensaje suele encontrar un público receptivo en zonas rurales leales al presidente, donde hay poco acceso a medios fuera de aquellos afines al gobierno.

"Gran parte de Serbia ni siquiera sabe de los hechos que ocurren en Belgrado", explicó a AFP Cedomir Cupic, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Belgrado.

Los manifestantes piensan en cualquier caso mantener su impulso y generar más presión sobre el gobierno.

"Pensé que no había esperanza", admitió Bozana Vujovic, una economista de 41 años de Belgrado. "Pero con esta energía, ahora creo que sí la hay".

