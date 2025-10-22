LA NACION

Movistar Team renueva a los ciclistas Aular y Cepeda hasta 2028

El venezolano Orluis Aular y el ecuatoriano Jefferson Cepeda ampliaron su contrato hasta 2028 con el

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Movistar Team renueva a los ciclistas Aular y Cepeda hasta 2028
Movistar Team renueva a los ciclistas Aular y Cepeda hasta 2028Agencia AFP - AFP

El venezolano Orluis Aular y al ecuatoriano Jefferson Cepeda ampliaron su contrato hasta 2028 con el Movistar Team, al tiempo que el colombiano Nairo Quintana renovó por una campaña adicional, anunció este miércoles la formación ciclista española.

El equipo telefónico también extendió la vinculación de Jorge Arcas y el portugués Nelson Oliveira, capitanes de ruta dentro del bloque, dos temporadas más, hasta 2027, por lo que alcanzarán 12 años con el maillot azul.

Al igual que Quintana, Albert Torres continuará un año más para aportar experiencia a la escuadra.

Por su parte, en el equipo femenino, la ciclista francesa Aude Biannic seguirá hasta 2027 y la brasileña Tota Magalhaes hasta 2029, mientras que Sara Martín, actual campeona de España, renovó hasta 2028.

Con estas renovaciones, Movistar Team pretende asegurar "la continuidad de un núcleo sólido de corredores y corredoras que combinan juventud, experiencia y capacidad de liderazgo, consolidando su proyecto deportivo a medio y largo plazo", indicó en el comunicado.

rsc/mcd

LA NACION
Más leídas
  1. Impresionante choque y vuelco de un auto en Palermo
    1

    Impresionante choque y vuelco de un auto en Palermo

  2. Este país europeo necesita ingenieros, desarrolladores de software y médicos
    2

    El embajador de Suecia en la Argentina reveló qué talentos necesitan y cómo buscar trabajo allá

  3. El abogado de famosos y deportistas acusado de estafas debe depositar una caución de $300 millones
    3

    El abogado de famosos y deportistas acusado de estafas debe depositar una caución de $300 millones

  4. El cambio total de postura de Colapinto sobre su rebeldía tras una charla “muy seria” con el jefe de Alpine
    4

    El cambio de postura de Franco Colapinto después de una charla “muy seria” con el jefe de Alpine

Cargando banners ...