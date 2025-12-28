LA NACION

Mozambique gana primer partido de su historia en Copa de África

Mozambique ganó este domingo el primer partido de su historia en Copa de África de fútbol, tras imponerse 3-2 a Gabón en Agadir.

El balance de las Mambas desde su debut en la competición en 1968 era de 12 derrotas, 4 empates y 0 victorias.

Los goles de Faisal Bangal (37'), Geny Catamo (41', de penal) y Diogo Calila (52') aseguraron la victoria, mientras que Pierre-Emerick Aubameyang (45+5') y Alex Moussounda (76') marcaron para Gabón.

Las Panteras sufrieron así su segunda derrota en dos partidos del torneo, luego de haber perdido contra Camerún (1-0). Mozambique perdió también en su entrada en liza contra Costa de Marfil (1-0).

AFP
