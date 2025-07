Mozambique: Líder opositor mozambiqueño acusado de terrorismo

A seguito delle elezioni generali nel Paese l'ottobre scorso, Mondlane ha guidato mesi di proteste violentemente represse.

Alle elezioni, che secondo diverse missioni di osservatori internazionali sono state inficiate da irregolarità, hanno seguito più di due mesi di manifestazioni e boicottaggi durante i quali, secondo rappresentanti della società civile locale, sono morte quasi 400 persone.

Mondlane sostiene di haber vinto, nonostante i risultati ufficiali lo collochino al secondo posto dopo Daniel Chapo del partito Frelimo, che governa il Mozambico ininterrottamente dall'indipendenza dal Portogallo nel 1975.

Mondlane uscendo dall'ufficio del procuratore generale della capitale Maputo, ha detto ai giornalisti di sentirsi perseguitato e ha rivelato di avere in marzo raggiunto un accordo con il presidente Chapo per porre fine alla violenza congiuntamente. Inoltre ha detto che già a marzo era stato convocato e interrogato per 10 ore dai pubblici ministeri senza essere informato di quale fosse l'accusa e sotto segreto giudiziario. (ANSA).