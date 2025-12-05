Mozambique.- UNICEF alerta del "ritmo vertiginoso" de desplazamientos a causa de la violencia en el norte de Mozambique

MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este viernes del "ritmo vertiginoso" del desplazamiento de población a causa del repunte de la violencia en el norte de Mozambique durante el mes de noviembre, con más de 100.000 desplazados, de los cuales cerca de dos tercios son niños.

"Decenas de miles de niños y niñas se han visto obligados a abandonar sus hogares en el norte de Mozambique, y los desplazamientos se están produciendo a un ritmo vertiginoso en un breve periodo de tiempo", ha afirmado la representante de UNICEF en Mozambique, Mary Louise Eagleton.

"Este aumento en el número de niños y niñas obligados a huir está empujando a las familias a situaciones desesperadas, mientras que los servicios esenciales, salud, educación, protección infantil, agua, saneamiento e higiene, se ven desbordados por la magnitud de las necesidades", ha manifestado, antes de subrayar que "los ataques y las graves violaciones de los derechos de la infancia deben cesar de inmediato".

Esta última oleada de desplazamientos tiene lugar tras los continuados ataques por parte de grupos armados, principalmente el grupo yihadista Estado Islámico en África Central (ISCA), en las provincias de Cabo Delgado y Nampula. Los movimientos de población más importantes han tenido lugar en los distritos de Erati y Memba, en Nampula.

El organismo ha subrayado además que son frecuentes las denuncias de graves violaciones contra los derechos de los niños y niñas, incluidos secuestros, reclutamiento y explotación, una situación que tiene lugar en un contexto más amplio de vulnerabilidad, en el que los derechos de los niños y niñas a la vida, la protección, el desarrollo, la educación y la atención sanitaria ya se veían amenazados.

En este sentido, ha recordado que cerca de 4,8 millones de personas necesitan ayuda en el país, más de la mitad de ellos niños, con la infancia sufriendo también las peores consecuencias de la crisis climática y la pobreza. Así, se estima que 920.000 niños y niñas se vieron afectados por ciclones solo en 2025 y casi 400.000 vieron interrumpida su educación debido a los daños o la pérdida de aulas.

"La respuesta humanitaria está llegando a su punto de colapso en un momento muy peligroso para los más pequeños, con desplazamientos rápidos y un alto riesgo de ciclones devastadores en los próximos meses", ha sostenido Eagleton, que ha hecho hincapié en que "los recortes de financiación están amenazando nuestra capacidad para responder a las necesidades más inmediatas".

"Se necesita urgentemente un apoyo adicional a los esfuerzos colectivos, por parte del gobierno, Naciones Unidas, los aliados humanitarios y de desarrollo, la sociedad civil, las comunidades y el sector privado, para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y niñas, al tiempo que se abordan las causas del conflicto y se fomenta la resiliencia ante las crisis climáticas en Mozambique", ha zanjado.

Las palabras de Eagleton llegan días después de que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) expresara su "profunda preocupación" por el aumento de estos ataques y advirtiera de que, si bien las necesidades siguen incrementándose "a una velocidad sin precedentes", la capacidad de respuesta de las agencias humanitarias y las autoridades no logra mantener el ritmo.

ACNUR hizo por ello un llamamiento a aumentar el apoyo internacional y adelantó que necesitará US$38,2 millones (cerca de 32,9 millones de euros) en 2026 para atender las crecientes necesidades en el norte de Mozambique, mientras que la financiación recibida este año apenas alcanza el 50% de los US$42,7 millones (alrededor de 38,7 millones de euros) requeridos.