MPOWER Financing amplía su equipo directivo para satisfacer la creciente demanda de préstamos para estudiantes internacionales

Washington--(business wire)--mar. 8, 2022--

MPOWER Financing, una empresa fintech impulsada por la misión y proveedor líder de préstamos educativos para estudiantes internacionales prometedores y DACA, se complace en dar la bienvenida a Gabriel "Gab" Bustamante al equipo como Vicepresidente Ejecutivo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220308005226/es/

MPOWER Financing Welcomes Gabriel "Gab" Bustamante as Executive Vice President. (Photo: Business Wire)

“Durante mi carrera, he tenido el privilegio de ayudar a miles de estudiantes a obtener una educación superior", dijo Gab. "No es sólo una carrera, sino mi pasión, apoyar a los estudiantes de alto rendimiento para que alcancen sus objetivos. MPOWER ha desarrollado la mejor manera, con diferencia, de que los talentos internacionales amplíen su acceso a la educación y liberen todo su potencial en algunas de las mejores instituciones de Estados Unidos y Canadá. Estoy encantado de ser embajador de esta organización impulsada por su misión y espero ayudar a más estudiantes a cambiar el curso de sus vidas a través de la educación”.

“MPOWER está experimentando un tremendo crecimiento, especialmente a medida que el panorama de la educación superior y la fuerza de trabajo evolucionan. El enfoque dinámico y centrado en el cliente de Gab para el desarrollo de negocios nos ayudará a escalar nuevas oportunidades y servir a estudiantes aún más talentosos de todo el mundo", dijo Manu Smadja, CEO y cofundador de MPOWER Financing.

Gab aporta dos décadas de experiencia en ventas B2B y B2C, incluyendo funciones de liderazgo en algunas de las empresas de aprendizaje electrónico más destacadas. En su nuevo cargo en MPOWER, Gab activará nuevas estrategias de ventas y ampliará los esfuerzos de captación de la empresa para incorporar a más estudiantes que persiguen su sueño de una educación superior en 400 instituciones de todo Estados Unidos y Canadá.

Antes de unirse a MPOWER, Gab pasó más de 11 años en 2U Inc. y cuatro años en Hooked on Phonics (Educate Inc. y luego Smarterville Inc. tras las adquisiciones) como líder de ventas para ambas organizaciones. Anteriormente, fue jefe de ventas de la empresa de formación informática INE. En particular, la carrera de Gab ha abarcado 15 países y se ha distinguido por el desarrollo de una estrategia de ventas sin precedentes, planes de crecimiento de las ventas, desarrollo de campañas de marketing, desarrollo de la distribución global, introducción en nuevos mercados y negociaciones de contratos multimillonarios. Gab supervisará varias de las relaciones existentes de MPOWER con empresas multimillonarias, como Sallie Mae, ETS y Flutterwave.

Gab, que es trilingüe, se licenció en Derecho por la Universidad Anáhuac de México. Más tarde, obtuvo su certificado MBM en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Tulane. Le apasiona la artesanía fina y el café de calidad.

Acerca de MPOWER Financing:

MPOWER Financing, con sede en Washington, D.C., y con empleados en todo el mundo, es una empresa de tecnología financiera impulsada por la misión y el proveedor líder de préstamos educativos globales. Es el único prestamista estudiantil en todo el mundo que utiliza un algoritmo propio para analizar los datos crediticios nacionales y extranjeros, así como el potencial de ingresos futuros para atender a los estudiantes internacionales y DACA prometedores. MPOWER trabaja con casi 400 de las mejores universidades de Estados Unidos y Canadá para proporcionar financiación a estudiantes de más de 200 países. El equipo de MPOWER está formado en su mayor parte por antiguos estudiantes internacionales y proporciona a los estudiantes educación financiera personal y apoyo profesional para prepararse para la vida después de la escuela.

MPOWER fue nombrada como uno de los mejores lugares para trabajar, uno de los mejores lugares de trabajo en cuanto a diversidad, y una de las mejores empresas de tecnología financiera para trabajar según American Banker ’s durante cuatro años conecutivos. MPOWER está respaldada por Tilden Park Capital Management, King Street Capital Management, ETS Strategic Capital, Drakes Landing Associates, Pennington Alternative Income Management, Zephyr Peacock, Breega, Potencia Ventures, Goal Solutions, Gray Matters Capital, Cometa, AI8, DreamIt, 1776, Village Capital, Fresco, K Street, y University Ventures.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220308005226/es/

CONTACT: Kelly Ferraro

Kelly@rivernorthagency.com

Keyword: united states north america district of columbia

Industry keyword: professional services education data management technology finance university

SOURCE: MPOWER Financing

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 03/08/2022 03:08 pm/disc: 03/08/2022 03:08 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220308005226/es