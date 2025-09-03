LA NACION

MS eleva Redeia a "sobreponderar" tras caer sus acciones un 15% en lo que va de año

** Morgan Stanley eleva la recomendación de Redeia a "sobreponderar" desde "igual ponderación", diciendo que los riesgos regulatorios y relacionados con los apagones están bien descontados después de que las acciones cayeran un 15% en lo que va de año

** MS también ve un punto de inflexión en los beneficios del operador de la red eléctrica española este año y cita la recuperación de la base de activos regulatorios y la mejora de la regulación

** "Vemos que la financiación de las crecientes inversiones de Redeia está en gran medida libre de riesgos gracias a la reciente venta de Hispasat y a las subvenciones a las inversiones", añade

** El bróker también afirma que Redeia tiene margen de maniobra con opciones de nuevas emisiones de híbridos, nuevas ventas u operar con una calificación crediticia más baja

** De los 22 analistas que cubren Redeia, 10 recomiendan "fuerte compra" o "compra", 10 "mantener" y dos "fuerte venta" o "venta", según datos de LSEG (Información de Tiago Brandão; editado en español por Paula Villalba)

