MS elige a IAG como su mejor opción al liderar en rentabilidad las aerolíneas europeas

** Morgan Stanley inicia en "sobreponderar" a IAG, propietaria de British Airways e Iberia, y a la aerolínea de bajo coste Ryanair, ya que lideran las aerolíneas europeas en rentabilidad y beneficios en efectivo ** La correduría elige a IAG como su mejor opción, puesto que considera que el grupo angloespañol se beneficia de una capacidad disciplinada en rutas rentables de larga distancia y espera un EBIT mejorado para todo el año 2025 ** "IAG está bien posicionada para beneficiarse de una capacidad disciplinada en sus rutas transatlánticas altamente rentables (...). Es probable que otras aerolíneas de bandera europeas se vean sometidas a una presión cada vez mayor por la intensificación de la competencia de las aerolíneas estadounidenses", afirma ** Inicia Air France-KLM, Jet2 y Wizz Air en "igual ponderación" argumentando que los riesgos de valoración ya están reflejados o que el consenso parece creíble ** También inicia Lufthansa e EasyJet en "infraponderar", señalando unas perspectivas desafiantes para la primera y riesgos de beneficios para la segunda EMPRESA RECOMENDACIÓN PRECIO OBJETIVO Air France-KLM Igual-ponderar 11,3 euros EasyJet Infraponderar 400p IAG Sobreponderar 5,5 euros Jet2 Igual-ponderar 1420p Lufthansa Infraponderar 5,4 euros Ryanair Sobreponderar 30,7 euros Wizz Air Igual-ponderar 1080p (Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Jorge Ollero Castela)