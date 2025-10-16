MS rebaja Repsol a "igual ponderación" ante el desvanecimiento del margen de refino en 2026

** Morgan Stanley rebaja la recomendación de Repsol de "sobreponderar" a "igual ponderación", ya que considera que los diferenciales se normalizarán después del primer trimestre de 2026, a medida que los factores temporales (como la interrupción de Dangote) empiecen a desaparecer.

** También considera que la valoración de la empresa energética española tiene un recorrido al alza limitado, ya que el reciente repunte relacionado con la subida de los márgenes de refino en el tercer trimestre se espera que desaparezca en el segundo semestre de 2026.

** "Todavía vemos algunos factores positivos que nos impiden ser más negativos en este momento, como la exposición de la compañía al gas estadounidense y el próximo evento de liquidez en el segmento de exploración y producción", añade MS.

** El bróker prefiere Shell y Total para apostar por la energía integrada en Europa.

** De los 28 analistas que cubren Repsol, 11 recomiendan el valor como "fuerte compra" o "compra", 15 como "mantener" y dos como "fuerte venta" o "venta", según datos de LSEG (Información de Tiago Brandão; editado en español por Benjamín Mejías Valencia).