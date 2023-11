La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha afirmado este lunes que el equipo médico que se encuentra en el hospital de Al Shifa, gravemente afectado por los bombardeos contra la Franja de Gaza, está dispuesto a abandonar el que es el mayor complejo médico del enclave palestino "si existen garantías de que se evacúe primero a los pacientes".

Un cirujano de MSF que se encuentra en el hospital ha indicado que frente a la puerta principal hay "cadáveres y heridos" y ha denunciado que se producen ataques contra "ambulancias y pacientes que intentan huir" del centro médico, tal y como ha señalado la organización en un comunicado.

"No tenemos electricidad. No hay agua en el hospital. No hay comida. La gente que depende de respiradores morirá en unas horas si estos siguen apagados", ha aseverado antes de relatar que un francotirador abrió fuego contra los pacientes que trataron de abandonar la zona.

En este sentido, ha señalado que los médicos han operado a tres personas que habían sido víctimas de estos ataques y presentaban heridas de bala. "La situación es muy mala; es inhumana. Estamos aislados, nadie sabe de nosotros. No tenemos conexión a Internet. Ahora estamos hablando, pero quizá tengas que intentarlo 10 veces más antes de que puedas volver a localizarme", ha lamentado el médico.

Así, ha confirmado que el equipo del hospital está dispuesto a abandonarlo "si se garantiza la evacuación de los pacientes", a los que "no quieren abandonar". "Hay 600 pacientes ingresados, de los cuales 37 son bebés y personas que necesitan una unidad de cuidados intensivos", ha lamentado.

Por ello, ha pedido "garantías de que se establecerá un corredor seguro" y ha denunciado que algunos de los que trataban de salir de Al Shifa han muerto: "Les mataron, les bombardearon".

Organizaciones internacionales han pedido un alto el fuego urgente y que se protejan las instalaciones médicas en la Franja de Gaza, pero las fuerzas israelíes no dan tregua. Los militares han intensificado su ofensiva bajo la premisa de que el hospital de Al Shifa es un objetivo legítimo por encontrarse en las inmediaciones del "cuartel general" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).