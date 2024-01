Los servicios médicos vitales han colapsado en el Hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, que hasta ahora era el mayor centro hospitalario en funcionamiento en la zona y que se ha visto afectado por los intensos combates y bombardeos de los últimos días sobre Jan Yunis.

"La vida de la gente corre peligro por la falta de atención médica. Con el Hospital Nasser y el Hospital Europeo de Gaza casi inaccesibles, ya no existe un sistema sanitario en Gaza", ha explicado la coordinadora médica de MSF en los Territorios Palestinos Ocupados, Guillemette Thomas.

En estas circunstancias, la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado de que "la población (gazatí) se ha quedado sin opciones para recibir tratamiento en caso de grandes flujos de heridos de guerra".

"La capacidad quirúrgica del (hospital) Nasser es ahora casi inexistente, y el escaso personal médico que permanece en el centro debe hacer frente a la situación con unos suministros exiguos del todo insuficientes para hacer frente a sucesos con víctimas masivas y grandes afluencias de heridos", ha advertido la ONG en un comunicado.

No obstante, MSF ha lamentado que aún permanecen en el hospital entre 300 y 500 pacientes con lesiones de guerra, que no han podido ser evacuados "porque es demasiado peligroso y no hay ambulancias".

"Los ataques sistemáticos contra la atención sanitaria son inaceptables y deben terminar ya para que los heridos puedan recibir la atención que requieren. Todo el sistema de salud ha quedado inoperativo", ha demandado Thomas.

En el mismo día en el que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha instado a las autoridades de Israel a adoptar "todas las medidas posibles" para proteger a la población palestina de la Franja de Gaza, desde MSF han matizado que, "sin un alto el fuego inmediato y sostenido, las medidas provisionales dictadas por la CIJ contra Israel no pueden aplicarse".

A este respecto, la organización ha señalado que la resolución de la Corte Internacional de Justicia "supone un paso importante y refuerza la necesidad de un alto el fuego inmediato y sostenido" y ha reiterado que "solo un alto el fuego sostenido puede detener la pérdida de más vidas civiles y permitir el flujo de ayuda humanitaria y suministros vitales para los 2,2 millones de personas que viven en el enclave".

Jan Yunis se ha convertido en uno de los principales objetivos del Ejército de Israel durante las últimas semanas debido a que las autoridades consideran que los principales altos cargos de Hamás se encuentran escondidos en esta zona de la Franja, tras más de tres meses de ofensiva, cuyas primeras fases se centraron en el norte del enclave.

El Ejército de Israel lanzó su ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques de Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades del enclave, controladas por el grupo islamista, han denunciado hasta ahora más de 26.000 palestinos muertos a causa de la ofensiva israelí, a los que se suman 360 muertos en operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.