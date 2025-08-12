Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
MSF contra políticas inhumanas migratorias de Trump
Han dejado a miles de solicitantes de asilo atrapados
Así lo afirmó un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF).
Según el informe "Indeseables: El Impacto Devastador de las Nuevas Políticas Migratorias en Estados Unidos, México y Centroamérica", entre enero de 2024 y mayo de este año, para apoyar a las personas en situación de movilidad humana en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá, los equipos de MSF brindaron más de 90.000 consultas médicas y 11.850 consultas de salud sexual y reproductiva, asistieron a casi 3000 sobrevivientes de violencia sexual y realizaron cerca de 17.000 sesiones individuales de salud mental, la mayoría tras incidentes de violencia.
MSF insta a todos los gobiernos involucrados a abandonar estas estrategias disuasorias e implementar políticas humanas para garantizar el acceso al asilo, la atención médica y la protección a lo largo de la ruta migratoria latinoamericana.
"Estas políticas, sumadas a la drástica reducción de la ayuda y la asistencia humanitaria a lo largo de esta ruta migratoria, han tenido un impacto devastador en las personas que buscan seguridad", explicó Franking Frías, subdirector de operaciones de MSF en México y Centroamérica. (ANSA).
