MSF contra políticas inhumanas migratorias de Trump

Han dejado a miles de solicitantes de asilo atrapados

El presidente de Estados Unidos Donald Trump
El presidente de Estados Unidos Donald Trump

Así lo afirmó un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF).

Según el informe "Indeseables: El Impacto Devastador de las Nuevas Políticas Migratorias en Estados Unidos, México y Centroamérica", entre enero de 2024 y mayo de este año, para apoyar a las personas en situación de movilidad humana en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá, los equipos de MSF brindaron más de 90.000 consultas médicas y 11.850 consultas de salud sexual y reproductiva, asistieron a casi 3000 sobrevivientes de violencia sexual y realizaron cerca de 17.000 sesiones individuales de salud mental, la mayoría tras incidentes de violencia.

MSF insta a todos los gobiernos involucrados a abandonar estas estrategias disuasorias e implementar políticas humanas para garantizar el acceso al asilo, la atención médica y la protección a lo largo de la ruta migratoria latinoamericana.

"Estas políticas, sumadas a la drástica reducción de la ayuda y la asistencia humanitaria a lo largo de esta ruta migratoria, han tenido un impacto devastador en las personas que buscan seguridad", explicó Franking Frías, subdirector de operaciones de MSF en México y Centroamérica. (ANSA).

