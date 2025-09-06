MSF denuncia desde la ciudad de Gaza una intensificación de la "campaña genocida" israelí

MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado que en los últimos días los militares israelíes "han intensificado su campaña genocida y de limpieza étnica" en la ciudad de Gaza, con "bombardeos día y noche" que supuestamente preceden al asalto final con el que el Gobierno de Benjamin Netanyahu quiere terminar de hacerse con el control de la capital gazatí.

"Las personas están aterrorizadas y sin saber adónde ir ni qué hacer", ha lamentado desde la propia ciudad una coordinadora de emergencias de MSF, Esperanza Santos, que ha pedido el cese "inmediato" de unos ataques que han dejado "barrios enteros destruidos".

Teme por el futuro de cientos de miles de personas, después de que en los últimos días las autoridades israelíes hayan intensificado sus llamamientos a la evacuación y, con ellos, también los bombardeos.

Santos ha advertido de que "son muy pocas" las personas que han podido huir hacia el sur de la Franja, "porque la mayoría carece de medios para viajar y el transporte es carísimo", y ni siquiera llegar a esa parte meridional la seguridad está garantizada, ni tampoco un mínimo de suministros.

"No hay ningún espacio habilitado para que se asienten casi un millón de personas", ha subrayado.

Así, son muchos quienes "no ven ninguna solución" y gran parte de los ciudadanos de ciudad de Gaza se quedan "simplemente porque no tienen otra opción", según la portavoz de MSF, que ha dado cuenta también de hospitales "desbordados" por la incesante llegada de heridos.

El Gobierno de Netanyahu se ha marcado como objetivo la conquista definitiva de la ciudad de Gaza y, un día después del simbólico bombardeo de un edificio en esta localidad, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han vuelto a llamar a la evacuación de la población local.

El Ejército ha anunciado este sábado el establecimiento de una "zona humanitaria" en el sur de la Franja de Gaza, en la ciudad de Jan Yunis, con vistas a la futura "expansión" de las operaciones militares en la capital gazatí.