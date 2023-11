La ONG denuncia que el Ejército de Israel bloquea la entrada a los campamentos de desplazados, impidiendo la llegada de ambulancias

MADRID, 10 Nov. 2023 (Europa Press) -

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado la creciente intensificación de la violencia ejercida por parte del Ejército de Israel y de los colonos contra la población palestina en Cisjordania desde el inidio de la guerra entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el pasado 7 de octubre.

En la ciudad de Yenín, una de las más afectadas por las operaciones israelíes y donde los médicos de MSF han tenido que acudir al hospital público casi todas las noches, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han matado a 30 personas y herido a 162 más, según datos del Ministerio de Sanidad palestino de Cisjordania, controlado por la Autoridad Palestina.

"La mayoría de los pacientes que recibimos han recibido disparos en el abdomen y las piernas. A algunos les han destrozado el hígado y el bazo, mientras que otros presentan graves lesiones vasculares. Tuvimos un caso muy triste de un hombre que caminaba justo por la entrada del hospital cuando un francotirador le disparó en la cabeza. La violencia continúa y la mayoría de los pacientes que recibimos tienen lesiones potencialmente mortales", ha declarado Pedro Serrano, médico de la unidad de cuidados intensivos de MSF, según un comunicado.

En el campo de desplazados de la ciudad, los paramédicos tienen que utilizar tuk tuks --una motocicleta de tres ruedas-- para recoger a los heridos debido a que las FDI a menudo bloquean las entradas del campamento, imposibilitando la llegada de ambulancias a su interior a tiempo para salvar las vidas de los heridos más graves.

"El rastro de la destrucción puede verse también en la propia ciudad de Yenín, donde las infraestructuras y los edificios simbólicos palestinos han sido destrozados y destruidos por excavadoras y tanques", reza el comunicado de MSF.

Violencia en el resto de cisjordania

Sin embargo, Yenín no es la única ciudad afectada por la violencia en Cisjordania, y es que las autoridades palestinas han cifrado en más de 170 los palestinos muertos y en más de 2.400 los heridos tan solo desde el 7 de octubre.

Los habitantes de la gobernación de Hebrón, al sur de Cisjordania, han declarado a la ONG la inseguridad que sienten caminando por sus propias calles y que el acceso a los servicios más básicos como la alimentación o la sanidad están muy restringido debido a los desplazamientos forzosos y a las restricciones de movimientos.

Según datos de la ONU, desde el inicio de la guerra al menos 111 familias palestinas, compuestas por 905 personas, han tenido que abandonar sus hogares por la violencia del Ejército y los colonos.

"Una mujer, cuya casa se quemó hasta los cimientos, me contó lo insegura y asustada que aún se siente. Me dijo: 'Nunca pensé en dejar así mi tierra o mi casa, pero no puedo arriesgar a mis hijos y a mi familia. No veo futuro; me siento indefensa e impotente", ha manifestado la supervisora de promoción de salud de MSF en Hebrón, Mariam Qabas.

Muchas otras familias han tenido que desplazarse después de que grupos de colonos quemasen sus casas, robasen sus paneles solares y barriles de agua o cortasen las tuberías de agua; MSF proporciona asistencia en salud mental y en artículos de primera necesidad a estas personas.

Campamentos de desplazados gazatíes

Además de estos desplazados, hay hasta 6.000 gazatíes que fueron expulsados de Israel tras la ofensiva de Hamás y que ahora viven repartidos en campamentos por toda Cisjordania.

"Hoy, nuestro sufrimiento es que estamos lejos de nuestros hijos y nuestras familias. Hablamos con nuestros hijos en Gaza y lloramos. Ojalá me devolvieran a Gaza, donde están mis hijos y mis nietos. Nuestro sufrimiento es que somos impotentes y no podemos hacer nada", ha manifestado Zouhir, uno de los gazatíes desplazados en Cisjordania.

Durante las visitas de la organización a estos centros para donar suministros médicos, los pacientes han contado al personal relatos sobre golpeos, humillaciones y maltratos durante las semanas en las que estuvieron detenidos por las fuerzas israelíes.

"Hemos tratado a algunos pacientes que mostraban signos de haber sido atados y golpeados, al parecer por fuerzas israelíes. Denuncian haber sido atormentados durante varias horas antes de ser abandonados en la frontera de Cisjordania", ha explicado la responsable de actividades de salud mental de MSF en Yenín, Yanis Anagnostou.

"Mientras los bombardeos y el castigo colectivo de la población de Gaza no cesan, y el derramamiento de sangre se extiende a Cisjordania, la necesidad de un alto al fuego y una tregua humanitaria es más desesperada que nunca", ha afirmado MSF, que ha isntado a las autoridades israelíes a mostrar contención y a poner fin a la violencia, a los desplazamientos y a las medidas restrictivas de movimientos.

El conflicto estalló el 7 de octubre a raíz de unos ataques perpetrados por milicianos de Hamás que dejaron unos 1.400 muertos en suelo israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron una contraofensiva sobre la Franja de Gaza que se ha saldado ya con más de 10.800 fallecidos.